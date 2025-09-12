Free Fire ชวนออกแบบแผนที่ในสไตล์ "วัฒนธรรม 4 ภาค" ชิงรางวัล 180,000 บาท

การีนา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Red Bull จัดการประกวด "Free Fire Craftland Design Contest" ภายใต้หัวข้อ "มหัศจรรย์ 4 ภาค วิถีไทยไม่สิ้นสุด" เปิดเวทีให้เยาวชนและครีเอเตอร์ไทยได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบแผนที่ในเกม Free Fire ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 บาท
นายกฤตย์ พัฒนเตชะ ผู้อำนวยการอาวุโสประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การประกวดออกแบบแผนที่ Free Fire Craftland Design Contest ภายใต้หัวข้อ 'มหัศจรรย์ 4 ภาค วิถีไทยไม่สิ้นสุด' นั้นมาจากการเล็งเห็นศักยภาพของ Free Fire Craftland ซึ่งเป็นฟีเจอร์ภายในเกมฯ ที่ให้ผู้เล่นได้สร้างและแบ่งปันแผนที่ของตัวเองกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ทำให้เกิดความหลากหลายและ ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ดังนั้น การีนาจึงต้องการต่อยอดพลังของเกมและความสร้างสรรค์ของผู้เล่น Free Fire ไปสู่การบอกเล่าเรื่องราวศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย เราต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้เล่นได้สัมผัสและภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมไทยได้บนโลกของเกม”
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัยและน่าสนใจต่อเยาวชน เราเชื่อว่าการบูรณาการวัฒนธรรมเข้ากับสื่อดิจิทัล จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ไทยในทุกภูมิภาค”
นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “Red Bull สนับสนุนการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาโดยตลอด และการแข่งขัน Free Fire Craftland Design Contest คือเวทีที่เปิดให้ครีเอเตอร์ได้โชว์พลังไอเดียอย่างเต็มที่ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์เรดบูลในการสร้างพลัง และสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ใส่พลังไปให้สุดในทุกกิจกรรม เรามั่นใจว่าผลงานที่เกิดขึ้นจะสะท้อนพลังบวกและแรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปถึงผู้เล่นทั่วประเทศ”
จากผู้ร่วมประกวดกว่า 50 คน ผลงานที่ได้รับรางวัลจาก “Free Fire Craftland Design Contest” ในครั้งนี้ มีความโดดเด่นทั้งในแง่ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอัตลักษณ์ไทย องค์ประกอบศิลป์ ความสวยงาม และแรงบันดาลใจ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 100,000 บาท) ผลงาน "4 ภาควิถีไทย" โดย ณัฐพล เป็นพุ่ม
แผนที่นี้เกิดจากการนำเสน่ห์ของไทยทั้ง 4 ภาค มารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันอย่างลงตัว อาทิ วัดบนดอยจากภาคเหนือ พระธาตุพนม หมอลำ และบั้งไฟ จากภาคอีสาน ตลาดน้ำและวัดที่มีพระองค์ใหญ่จากภาคกลาง ตลอดจนมัสยิดและชายหาดที่สวยงามจากภาคใต้ ทุกโซนถูกเชื่อมด้วยเจดีย์ทองใจกลางเมืองที่มีธงชาติไทยบนยอด เป็นสัญลักษณ์ว่าทุกภาคอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายและมีความสุข
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 50,000 บาท) ผลงาน "วัดนคร 4 ภาค" โดย ภูรินทร์ ชัชรัตน์
แรงบันดาลใจของแผนที่นี้มาจากการสะท้อนและจำลองประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการใช้ชีวิตในบ้านเกิดของตนและความประทับใจจากการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น พญาศรีสัตตนาคราชริมแม่น้ำโขงจากภาคอีสาน พระนอนต้นแบบจากวัดโพธิ์จากที่สื่อถึงภาคกลาง พระเจดีย์วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่จากภาคเหนือ และพระพุทธรูปยักษ์ที่มีต้นแบบจากวัดพระใหญ่บนเกาะสมุยที่สื่อถึงภาคใต้ ทั้งยังสอดแทรกวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สะท้อนวิถีชีวิตอันหลากหลายไว้ในแผนที่ อาทิ ทุ่งนากว้าง หลังคาซ้อนชั้นทรงไทย และมวยไทย
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 30,000 บาท) ผลงาน: "มหัศจรรย์ 4 ภาค" โดย เมษยานีษ์ รังผึ้ง
แผนที่นี้เป็นการจำลอง "วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งมหัศจรรย์จาก 4 ภาคของไทย" ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้และสัมผัสเสน่ห์ของแต่ละภาค ผ่านการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ของใช้ และกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น สถาปัตยกรรมแบบพระบรมมหาราชวังและวัดวาอารามที่งดงาม สื่อถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและศาสนา ด้านรถตุ๊กตุ๊กแสดงถึงวิถีชีวิตเมืองใหญ่และการคมนาคมที่คึกคัก บรรยากาศทะเล หาดทราย ต้นมะพร้าว และเรือหางยาว บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชายฝั่งภาคใต้ แสดงความงดงามของธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โคมลอยฟ้าจาก "ประเพณียี่เป็ง" ร่มบ่อสร้างสีฟ้าลายดอกไม้ และเครื่องใช้สอยที่ทำจากไม้ไผ่ สื่อถึงบรรยากาศ วัฒนธรรม และงานหัตถกรรมพื้นบ้านแบบล้านนา ส่วนบ้านไม้ใต้ถุนสูง การเลี้ยงกระบือ เครื่องมือดักปลา และกระติบข้าวเหนียวสื่อถึงวิถีชีวิตชาวนาและวัฒนธรรมการกินอยู่แบบอีสานแสดงถึงความผูกพันกับท้องทุ่งและการทำเกษตรกรรม เวทีมวยไทยโดดเด่นอยู่กลางลานหญ้า โดยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ขึ้นชื่อและมีรากฐานจากภาคกลางสะท้อนถึงความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปใช้จริงใน โหมด Craftland ของเกม Free Fire และเปิดให้ผู้เล่นทุกคนในประเทศไทยเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างอิสระ โดยไม่มีการจำกัดระยะเวลา เพื่อให้ผลงานยังคงอยู่และถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
“เรารู้สึกภูมิใจที่ Free Fire สามารถเป็นพื้นที่ให้เยาวชนและครีเอเตอร์ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ผู้เล่นนับล้านคน เราเชื่อว่าการผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับความเป็นไทยในรูปแบบที่พวกเขาสามารถสนุกและมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง” นายกฤตย์ กล่าวปิดท้าย
