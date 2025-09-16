xs
ตื่นตา! งาน “ไหลเรือไฟโลก” นครพนม สุดยิ่งใหญ่ริมฝั่งโขง 12 วัน 12 คืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



จังหวัดนครพนม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 8 ต.ค. 2568 (12 วัน 12 คืน) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด และริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


จัดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม “แสงไฟแห่งศรัทธา” 1 เดียวในโลก ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลต์มากมาย ดังนี้


- วันที่ 27 กันยายน 68 พบกับขบวนเรือไฟบก Nakhon Phanom Illuminated Boat Carnival พร้อมศิลปินดาราคนดังร่วมขบวนอีกมากมายกว่า 900 ชีวิต ณ ถนนสุนทรวิจิตร จังหวัดนครพนม
- พิธิเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก 7 ต.ค. 68 (คืนวันออกพรรษา)
- การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมประกอบม่านน้ำ พลุรักษ์โลก งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 1 เดียวในโลก “แสงไฟแห่งศรัทธา”
- กิจกรรมไหลเรือไฟโบราณ สักการะพระธาตุพนม พิธีรำบูชาพระธาตุพนม 7-8 ต.ค. 68 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
- กิจกรรมประกวดคลิปนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานไหลเรือไฟ
- การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย–ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน 3–6 ต.ค. 68
- ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ขบวนแห่ปราสาทผึ้งกว่า 10 ขบวน 7 ต.ค. 68
- กิจกรรมมหกรรมไม้ไผ่ จากลำไม้สู่เรือไฟ 1 เดียวในโลก ณ สำนักงานเหล่ากาชาดนครพนม พบกับ การแสดงและจำหน่ายอาหารถิ่น อาหารฟิวชั่นและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ กว่า 40 บูธ พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “ดนตรีไม้ไผ่”
- กิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ตลาดมหาดไทยชวนชิม จุดเช็คอินสวนดอกไม้และปะติมากรรมโคมไฟ ชม ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อาหารอร่อยจากร้านดังกว่า 100 บูธ และชมฟรีการแสดงคอนเสิร์ตหมอลำวงใหญ่ทั้ง 12 วัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม


สำหรับกิจกรรมพิเศษ ได้แก่
- การแสดงเรือไฟเฉลิมพระเกียรติยาวกว่า 80 เมตร และเรือไฟรักษ์โลกจากกลุ่มอำเภอและประเทศจีน ลาว เวียดนามทุกวัน
- การประกวดเรือไฟยักษ์ 12 ลำ จาก 12 อำเภอ ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
- การแสดงบินโดรนแปลอักษรกว่า 300 ลำ 7 ต.ค. 68


ในงานมีจุดจอดรถและรถบริการฟรี โดยมีรถสองแถว 37 คัน/วัน, รถมินิบัส 4 คัน และรถราง 2 คัน รวมทั้งสิ้น 43 คัน มีบริการระหว่างเวลา 15.00 – 22.30 น. (วันที่ 7 ต.ค. เริ่มเวลา 12.00 น.) รถออกทุก 10 นาที หรือผู้โดยสารเต็ม




