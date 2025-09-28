“ต่าย ชุติมา” โพสต์ฉลองครบรอบ 5 ปี อวดแคปชั่นหวาน คุณมีวิธีทำให้ฉันรู้สึกพิเศษ

ทำเอาหลายคนจับตามอง หรือ “ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ” จะมีความรักครั้งใหม่แล้ว หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพ และข้อความชวนสงสัยลงในไอจีส่วนตัว เป็นภาพที่ต่ายได้รับดอกไม้ช่อโต พร้อมข้อความฉลองครบรอบ 5 ปี และเขียนแคปชั่นหวานๆ ว่า “You have a way of making me feel extraordinary Thank you so much ka #Happy5th #จริงๆคือขอบคุณค่าขโน๋ม”
ซึ่งแปลว่า “คุณมีวิธีทำให้ฉันรู้สึกพิเศษ ขอบคุณมากๆ นะคะ” ทั้งยังแปะอิโมจิรูปแหวน ที่ดูคล้ายแหวนแต่งงาน ดูเหมือนคนกำลังอินเลิฟเป็นโมเมนต์แห่งความสุข งานนี้มีแฟนๆ ฟินไปด้วย ต่างเข้าไปคอมเมนต์ส่งรูปหัวใจให้เจ้าตัวรัวๆ