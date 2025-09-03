xs
“คิตตี้ คริสติน่า” กลับมาแข็งแกร่ง มีความสุขในวันเกิด หลังเลิกรา “เอส กันตพงศ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“คิตตี้ คริสติน่า” อดีตภรรยา “เอส กันตพงศ์” ฉลองวันเกิดสุดแฮปปี้ เผยชีวิตหลังเลิกรา กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง แข็งแกร่งขึ้นและไม่ต้องขอโทษใคร พร้อมขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้าง

เลิกรากันไปสักพักแล้ว ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้ง สำหรับ “คิตตี้ คริสติน่า” อดีตภรรยา “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพถือช่อดอกไม้ช่อโต พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดให้ตัวเอง

“This birthday felt different

For years, I felt disconnected, not allowed to be me – After losing pieces of myself for so long, Today, I finally feel whole again: softer, stronger, and unapologetically me.

Grateful for the lessons, no matter how hard or cruel and the chance to return to who I truly am.

To the people who stood by me through the hard days, who reminded me of my light when I couldn’t see it myself. Thank you from the bottom of my heart.
Here's to a new chapter filled with love, laughter, and living fully as the truest version of me.

แปลว่า...

“วันเกิดนี้รู้สึกแตกต่างออกไป

หลายปีที่ผ่านมา ฉันรู้สึกขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวของตัวเอง – หลังจากที่สูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองมานานแสนนาน วันนี้ในที่สุดฉันก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง : นุ่มนวลขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และเป็นฉันโดยไม่ต้องขอโทษใคร

ขอบคุณสำหรับบทเรียน ไม่ว่ามันจะยากหรือโหดร้ายแค่ไหน และขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้กลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริง

แด่ผู้คนที่ยืนเคียงข้างฉันในวันที่ยากลำบาก ผู้ที่คอยย้ำเตือนให้ฉันเห็นแสงสว่างในตัวเองตอนที่ฉันมองไม่เห็นมัน ขอบคุณจากใจจริง

ขอต้อนรับบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่เป็นตัวเองที่สุด”










