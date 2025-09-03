“คิตตี้ คริสติน่า” กลับมาแข็งแกร่ง มีความสุขในวันเกิด หลังเลิกรา “เอส กันตพงศ์”

“คิตตี้ คริสติน่า” อดีตภรรยา “เอส กันตพงศ์” ฉลองวันเกิดสุดแฮปปี้ เผยชีวิตหลังเลิกรา กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง แข็งแกร่งขึ้นและไม่ต้องขอโทษใคร พร้อมขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้าง
เลิกรากันไปสักพักแล้ว ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้ง สำหรับ “คิตตี้ คริสติน่า” อดีตภรรยา “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพถือช่อดอกไม้ช่อโต พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดให้ตัวเอง
“This birthday felt different
For years, I felt disconnected, not allowed to be me – After losing pieces of myself for so long, Today, I finally feel whole again: softer, stronger, and unapologetically me.
Grateful for the lessons, no matter how hard or cruel and the chance to return to who I truly am.
To the people who stood by me through the hard days, who reminded me of my light when I couldn’t see it myself. Thank you from the bottom of my heart.
Here's to a new chapter filled with love, laughter, and living fully as the truest version of me.
แปลว่า...
“วันเกิดนี้รู้สึกแตกต่างออกไป
หลายปีที่ผ่านมา ฉันรู้สึกขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวของตัวเอง – หลังจากที่สูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองมานานแสนนาน วันนี้ในที่สุดฉันก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง : นุ่มนวลขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และเป็นฉันโดยไม่ต้องขอโทษใคร
ขอบคุณสำหรับบทเรียน ไม่ว่ามันจะยากหรือโหดร้ายแค่ไหน และขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้กลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริง
แด่ผู้คนที่ยืนเคียงข้างฉันในวันที่ยากลำบาก ผู้ที่คอยย้ำเตือนให้ฉันเห็นแสงสว่างในตัวเองตอนที่ฉันมองไม่เห็นมัน ขอบคุณจากใจจริง
ขอต้อนรับบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่เป็นตัวเองที่สุด”