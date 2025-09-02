จับความระยับแหวนหมั้นเจ้าหญิงดูไบ ที่หย่าสามีมาควงแร็ปเปอร์ผิวสี

“ชีคก้า มาห์รา บิน โมฮัมหมัด ราชิด อัล มักทูม” เจ้าหญิงดูไบที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อปีก่อน จากการโพสต์ขอหย่าสามี 3 ครั้ง (ตามหลักศาสนา) ผ่านทางอินสตาแกรม กลับมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้ง เมื่อมีข่าวหมั้นหมายกับรักครั้งใหม่ เป็นแร็ปเปอร์หนุ่มผิวสีชาวอเมริกันเชื้อสายโมร็อกโก ‘เฟรนช์ มอนทานา’ พร้อมโชว์แหวนหมั้นเพชรเม็ดโตมูลค่าราว 40 ล้านบาท
เส้นทางรักของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นเพียงไม่กี่เดือน โดยมีข่าวว่าพบเห็นทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันช่วงปลายปี 2024 จากนั้นมีภาพเจ้าหญิงมาห์ราพามอนทานาเที่ยวทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไปงานแฟชั่นวีกด้วยกัน
ข่าวว่าฝ่ายชายคุกเข่าขอหมั้นหมาย ตั้งแต่เมื่อสองเดือนก่อน ขณะกำลังท่องเที่ยวในฝรั่งเศสด้วยกัน หลังแร็ปเปอร์ได้ขึ้นรันเวย์เป็นครั้งแรก ในฐานะรับเชิญให้กับแบรนด์ “3.Paradis Ready to Wear Spring/Summer 2026” ที่ ปารีสแฟชั่นวีก แต่เพิ่งมาตกเป็นข่าวเมื่อฝ่ายเจ้าหญิง ได้โพสต์ภาพโชว์แหวนวงสวยในอินสตาแกรม พร้อมอิโมจิรูปหัวใจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแหวนเป็นผลงานการสั่งทำพิเศษฝีมือ นักจิวเวลรี่ชื่อดังแบรนด์ มาวานีแอนด์โค. เป็นเพชรรูปทรงเอมเมอรัลด์ขนาด 11.53 กะรัต มูลค่าราว 40 ล้านบาท
หลายฝ่ายกล่าวว่า มูลค่าเพชรเม็ดนี้เทียบไม่ได้เลยกับทรัพย์สินและเครื่องประดับต่างๆ ในครอบครองของอดีตสามี-ชีค มานา บิน โมฮัมหมัด บิน ราชิด บิน มานา อัล มักทูม ที่แค่งานแต่งของทั้งคู่เมื่อปี 2023 ก็ใช้งบไปกว่า 1,600 ล้านบาท สมศักดิ์ศรีของการเป็นทายาทผู้ครองนครดูไบ
ส่วนรายละเอียดการจัดงานฉลอง หรืองานพิธีแต่งงานครั้งใหม่นี้ของเจ้าหญิงมาห์รา ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใด