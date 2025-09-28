“ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์” เอ็นดู “บอส เอวหวาน” ป่วยรุดเยี่ยม เตรียมจัดงานใหญ่ให้

เพิ่งจะมีคลิปไลฟ์สดหนุ่ม “บอส เอวหวาน” มณเฑียร เดชตระกูล ไปส่งเพื่อนสาวคนสนิท “ลำใย ไหทองคำ” ที่สนามบินเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศ ล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 23.00 น. บอสได้เข้าแอทมิทด่วนที่ รพ.สินแพทย์ จาก ไข้หวัดสายพันธุ์บี ที่เจ้าตัวมีใข้สูงถึง 40 องศา ทำให้ต้องอยู่ในความไกล้ของแพทย์
ทางด้าน “ไฮโซน้ำหวาน” พัสวี พยัคฆบุตร และ “นาวินต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล ซึ่งมีความสนิทสนมกับหนุ่มบอสเป็นการส่วนตัว ทราบข่าวเลยรีบดิ่งมาเยื่ยมถึงโรงพยาบาล นำกระเช้าดอกไม้และของกินบำรุงมาส่งถึงขอบเตียง
ไฮโซน้ำหวานเผยว่า “พอทราบข่าว ก็รีบมาเยื่อมน้องเลย ด้วยความที่บอสเป็นเด็กน่าเอ็นดู ร่วมงานกับแบรนด์สินค้าของน้ำหวานมาตลอด ทั้งไปทำงานต่างประเทศด้วยกันน้องเต็มที่ไม่งอแง ไม่เรื่องเยอะ จริงๆ พรุ่งนี้เราต้องมีไลฟ์ขายของด้วยกันก็ต้องเลื่อนไปก่อนให้น้องได้พักรักษาตัว จริงๆ มันมีผลกระทบในเรื่องของงาน น้องก็กังวล ก็ให้กำลังใจว่าต้องดูแลร่างกายก่อน กำลังเตรียมงานใหญ่กลางห้างของน้องอยู่ด้วยคะ เพราะเอ็นดูน้องอยากให้เป็นของขวัญวันเกิดเค้า แฟนคลับน้องก็รอกันอยู่ แต่ตอนนี้เป็นห่วงน้องมากกว่า อยากให้หายป่วยไวๆ แล้วค่อยกลับมาทำงานร่วมกัน”