“ปู มัณฑนา” ไม่จบง่ายๆ ร่ายยาวเล่านิทานก่อนนอน ถูก “ศาลเตี้ย” ชี้ขาดชะตาชีวิต!

หลังจากที่โพสต์รัวๆ ฉะเดือดเจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมีย ซุกเมียน้อย ใช้เพจอวตารทำร้ายคน จนสะเทือนไปทั้งโซเชียล ล่าสุดก่อนนอน “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” อดีตนางเอกชื่อดัง ก็ยังได้ปล่อยนิทานก่อนนอนอีก 1 โพสต์ ลั่นถูกดูหมิ่นด้อยค่า ถูกศาลเตี้ยชี้ขาดชะตาชีวิต!
“🌙 นิทานก่อนนอน เรื่องของหญิงเพศแม่ ชื่อ ปู
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…
มีผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง นามว่า “ปู” ผู้หญิงเพศแม่ผู้มีน้ำใจ เธอเพียงแค่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องคนหนึ่งด้วยคำสั้นๆ ว่า “สู้ๆ”
แต่แล้ว… เรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น!
คำพูดเล็กๆ ของปู กลับไปสะกิดหัวใจดำของ เจ้าพ่อสื่อ ผู้มีเพจใหญ่ที่มีผู้ติดตามนับล้าน เขาจึงใช้พื้นที่สื่อและเครือข่ายในมือ ด่าทอ ดูหมิ่น และด้อยค่าปูอย่างไม่ยั้ง เสียงโจมตีแพร่กระจายราวกับไฟลามทุ่ง
จริงๆ แล้ว หลายคนสงสัยว่า เหตุใดเรื่องเล็กน้อยจึงต้องเอาเป็นเอาตาย คำตอบอาจเป็นเพราะ เจ้าพ่อสื่อกำลังหวาดกลัว ว่าคดีที่เขาฟ้องน้องคนนั้นจะไม่รอด เนื่องจากน้องเพียงป้องกันตนเองโดยสุจริต จึงรีบ “ถอนฟ้อง” เพราะกลัวเสียหน้า แล้วสร้างเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจ
เมื่อปูเห็นความไม่เป็นธรรม จึงโพสต์ อธิบายเพียง 3 ข้อความถามบนเฟซบุ๊ก แต่เพียงเท่านั้น ก็เหมือนเธอไป “แทงใจดำ” ของใครบางคนเข้า เธอมีเจตนาเพียงแค่ปกป้องตนเอง เจ้าพ่อสื่อจึงโกรธแค้นยิ่งกว่าเดิม ใช้เพจเครือข่ายและอวตารโจมตีปูหนักขึ้น ถึงขั้นลากเอาเรื่องครอบครัวมาโจมตีอย่างโหดร้าย
สื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักกลับไม่ฟังคำชี้แจงของปู ไม่เอาข้อความจาก Facebook ของปูไปอธิบายแก้ รายงานข่าวข้างเดียวเหมือนถูกควบคุมอิทธิพล บางสื่อยังถูกสั่งให้ลบโพสต์ที่เข้าข้างปูด้วย! โลกออนไลน์จึงกลายเป็นเวทีตัดสินชีวิตของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งโดยไม่ยุติธรรม เสมือนกับมี “ศาลเตี้ย” มาชี้ขาดชะตาชีวิต
และแล้ว… นิทานเรื่องนี้ยังไม่จบ
เพราะบทสรุปยังต้องรอวันข้างหน้า ว่าความจริงและความยุติธรรมจะเผยโฉมออกมาเช่นไร
🌟 สิ่งเดียวที่แน่นอนคือ — ความจริง ไม่เคยถูกปิดบังได้ตลอดกาล
✨ ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ ✨
คำพูดเล็กๆ อาจสร้างพลังใจให้ใครสักคนได้มหาศาล
อำนาจและสื่อ หากใช้ผิดทาง อาจกลายเป็นอาวุธทำลายชีวิตคน
ความจริงอาจถูกบดบังชั่วคราว แต่ไม่มีวันหายไปตลอดกาล
🌟 เพราะในที่สุด… ความดีและความจริงจะส่องแสงเอง 🌟
ราตรีสวัสดิ์นะคะ 💤✨”