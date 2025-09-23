“พี-ป้าน” กระตุกขวัญคนดู เสิร์ฟซีนหลอนปิดฉาก “The Last Night คืนสุดท้าย” กับคำสัญญาก่อนตาย ที่ถูกทวงคืน!!

แฟนๆ เตรียมหลอนส่งท้ายกับซีรีส์วายแนวสยองขวัญ เรื่อง “The Last Night คืนสุดท้าย” 1 ใน 4 เรื่อง จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ของค่าย “เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น” ที่จะทำให้ทุกคนสยองและเศร้าปนน้ำตา
โดยเรื่องราวในตอนจบได้ดำเนินมาอย่างเข้มข้น หลังจากที่ “ยศ” นำแสดงโดย “พี เอกภพ ต๊ะตา” ทะเลาะกับ “เอ็ม” นำแสดงโดย “ป้าน จิรโชติ โชติทิฆัมพร” อย่างหนักจนถูกไล่ออกจากบ้าน เป็นเหตุทำให้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจนเสียชีวิต
หลังจากที่ “เอ็ม” ตาย ก็ได้สร้างความหลอกหลอน และหวาดกลัวให้กับ “ยศ” รวมถึงผู้คนไม่เว้นแต่ละวัน เพียงเพราะต้องการทวงคำสัญญาที่ “ยศ” เคยพูดไว้ ว่าหาก “เอ็ม”ตายจะบวชให้! และนั่นเลยเป็นสาเหตุในคืนสุดท้าย มาร่วมลุ้นเรื่องราวความหลอน สุดสยองของ “ยศ” และ “เอ็ม” ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป “ยศ” จะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ได้หรือไม่?
ติดตามตอนจบของซีรีส์ “The Last Night คืนสุดท้าย” 1 ใน 4 เรื่อง จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายนนี้ เวลา 20.00น. ทาง Viu
#4DestinyProject #ViuOriginal
#TheLastNightSeries
#คืนสุดท้าย