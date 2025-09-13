ร้อนละอุ!! “พี-ป้าน” ประเดิมซีรีส์วายแนวสยองขวัญเรื่องแรก “The Last Night คืนสุดท้าย” จาก “4 Destiny Project” กับคำมั่นสัญญาระหว่างเพื่อนที่ให้ไว้ก่อนตาย เริ่มตอนแรก 18 ก.ย.นี้

ประเดิมออนแอร์เป็นเรื่องแรกกับซีรีส์วายแนวสยองขวัญ เรื่อง “The Last Night คืนสุดท้าย” 1 ใน 4 เรื่อง จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ของค่าย “เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น” กำกับโดย “นน-ชานน ริกุลสุรกาน” พร้อมคว้านักแสดงมากฝีมือ อย่าง พี-เอกภพ ต๊ะตา, ป้าน-จิรโชติ โชติทิฆัมพร, จัสมิน-ทัศชมน ช่างปัญญา, เอิร์ธ-นันทวัฒน์ ไพบูลย์ภัทรธน, ดี้-ปัทมา ปานทอง และ เมย์-เมธกานต์ เอนกธนะสุวรรณ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญสุดเข้มข้น
โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราว “The Last Night คืนสุดท้าย” เกิดจากความสัมพันธ์ของ “ยศ” นำแสดงโดย “พี เอกภพ” และ “เอ็ม” นำแสดงโดย “ป้าน จิรโชติ” ที่ต่างเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก ทั้งคู่มีช่วงเวลาดีๆ ร่วมกันมากมาย รวมถึงคำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่ได้ตกลงกันไว้ก่อนตาย
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ต้องสิ้นสุดลง เมื่อ “เอ็ม” เกิดคิดเกินเลยกับ “ยศ” ทั้งที่รู้ว่ายศมีแฟนอยู่แล้ว จึงเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรง ส่งผลให้ ”ยศ” โกรธ จนถึงขั้นไล่ “เอ็ม” ผู้เป็นเพื่อนสนิทออกจากบ้าน โดยที่ไม่รู้ว่านี่อาจเป็นคืนสุดท้าย ที่ทั้งคู่จะได้เจอกัน
มาร่วมลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของ “ยศ” และ “เอ็ม” ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันได้มั้ย? และคำสัญญาก่อนตายคืออะไร? ติดตามได้ในซีรีส์ “The Last Night คืนสุดท้าย” จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ทาง Viu เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ เวลา 20.00น. ห้ามพลาด!!
