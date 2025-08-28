จับตามอง!! ค่ายน้องใหม่ “เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น” พร้อมความฟินกับโปรเจกต์แรก “4 Destiny” ซีรีส์วาย 4 เรื่อง 4 รส จาก 4 ผู้กำกับ เริ่ม 18 กันยายนนี้

นับเป็นอีกหนึ่งค่ายน้องใหม่ที่น่าจับตามองในปีนี้ กับค่าย “เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น” นำโดย “ผักกาด กาจกัมปนาท อยู่คงพันธุ์” กรรมการบริหารและผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตซีรีส์วาย ซึ่งนอกจากนี้ยังรับผลิตงานโปรดักชั่นให้กับบริษัทชื่อดังมากมาย อาทิ Ride With Me ขี่ตามฝัน SS4 ทางช่อง 3SD, Take Me Out Reality SS5-SS6 ทาง AIS PLAY x TV Thunder Official, Happiness the series ออกอากาศทางช่อง TRUE4U 24 ฯลฯ ก่อนผันตัวเป็นว่าที่ผู้จัด ผู้กำกับหน้าใหม่ใน 4 Destiny Project ร่วมกับทาง Viu พร้อมดึง 3 ผู้กำกับใหม่ ซึ่งแต่ละคนบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดา
โดย “4 Destiny Project” เกิดจากการระดมแนวคิดของทั้ง 4 ผู้กำกับ ได้แก่ นน ชานน ริกุลสุรกาน, พี เอกภพ ต๊ะตา, ผ้าแพร คชาภรณ์ รูปช้าง และหัวเรือใหญ่อย่าง ผักกาด กาจกัมปนาท อยู่คงพันธุ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Believe in my Destiny” โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างความแตกต่าง ที่ให้ความรู้สึกเหมือนการชมภาพยนตร์อีกด้วย ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมจาก กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ THACCA ที่เปิดโอกาสให้กับบริษัทหน้าใหม่และผู้กำกับรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพ
สำหรับ “4 Destiny Project” ประกอบด้วยซีรีส์วาย 4 เรื่อง ดังนี้ “The Last Night คืนสุดท้าย” ซีรีส์วายแนวสยองขวัญ กำกับโดย “นน ชานน ริกุลสุรกาน” , “Red Moon and Wine คืนจันทร์เลือด” ซีรีส์วายแนวแอคชั่น ระทึกขวัญ กำกับโดย “พี เอกภพ ต๊ะตา” , “UN-IN HEART หัวใจหรัญญ์” ซีรีส์วายแนวโรแมนติก ดราม่า กำกับโดย “ผ้าแพร คชาภรณ์ รูปช้าง” และ “Blood Fighter’s สังเวียนที่รัก” ซีรีส์วายแนวแอคชั่น คอมเมดี้ กำกับโดย “ผักกาด กาจกัมปนาท อยู่คงพันธุ์”
สามารถติดตามชมความฟินแบบหลากรสได้ใน “4 Destiny Project” กับซีรีส์เรื่องแรก “The Last Night คืนสุดท้าย” ทาง Viu เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ เวลา 20.00 น. ห้ามพลาดเด็ดขาด!!
