โพสต์ไม่คิดผิดเป็นแสน “แบงค์ พชร” ฟ้อง 78 ชาวเน็ต หมิ่นประมาท รอรับหมายเรียก-หมายศาล

หลังกรณีที่ “พชร แบงค์ ปัญญายงค์” เคยโพสต์ภาพอยู่หน้าสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน จัดการฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด เผยข้อความว่า ลูกๆ ครอบครัว เพื่อนๆ ทุกคนรู้ความจริง แต่ไม่มีใครออกมาพูด ไม่เคยให้ร้ายใคร แต่พวกคุณไม่รู้ข้อเท็จจริง กลับมาโพสต์ เตรียมรอรับหมายเรียก แอ็กฯ หลุม แอ็คฯ จริง เจอชื่อ สกุล ที่อยู่ครบ โดยใช้แฮชแท็ก #โพสต์ไม่คิดผิดเป็นแสน
ล่าสุดวันนี้ “แบงค์ พชร” ได้เผยความคืบหน้า ฟ้องหมิ่นประมาทชาวเน็ต 78 ราย พร้อมลั่นให้เตรียมรับหมายเรียก ไม่มาเจอก็รอหมายศาล “78 ท่าน เตรียมรับหมายเรียกครับ หากไม่มาเจอผม รอหมายศาลได้เลย #โพสต์ไม่คิดผิดเป็นแสน ว่างมโนนักก็รอตร.ทักไป”