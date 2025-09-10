"เด็จพี่" โวยเกรียนคีย์บอร์ดตัดต่อคลิปด้อยค่า "แม้ว" ยัน "อิ๊งค์" สู้ไม่ถอย พร้อมกู้ศรัทธาคืน

“พร้อมพงศ์” จวกกลุ่มการเมือง เกรียนคีย์บอร์ด ไร้จิตสำนึก ทำคลิปตัดต่อภาพด้อยค่า ทักษิณ เข้าข่ายผิดกฎหมาย ย้ำ อดีตนายกฯ ได้รับโทษไม่ส่งผลกระทบ มั่นใจ แพทองธาร สู้ไม่ถอย พร้อมผนึกกำลังคนในพรรคเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้ง กอบกู้ศรัทธากลับคืน
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีพักรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ผู้คนในสังคมต่างเห็นอกเห็นใจท่าน คนที่มีแนวคิดคนละฝั่งกับท่านและพรรคเพื่อไทย ยังชื่นชมการรักษาคำพูด เป็นสุภาพบุรุษ เดินทางกลับประเทศไทย ไม่คิดหลบหนี มีเพียงส่วนน้อย กลุ่มการเมือง เกรียนคีย์บอร์ดบางกลุ่ม บางคน ที่เป็นฝ่ายแค้นอยู่ตรงข้ามอดีตนายกทักษิณและพรรคเพื่อไทย นำภาพและคำพูดมาล้อเลียน ดูหมิ่น ด้อยค่า ทำภาพ คลิปตัดต่อใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมอย่างไร้จิตสำนึก ขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เพราะอาจจะมีความผิดทางกฎหมาย
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า นายทักษิณ ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย แม้จะได้รับโทษทางกฎหมาย ท่านกำลังใจยังดี ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆกับพรรคเพื่อไทย เมื่อเจอวิกฤต จะยิ่งก่อเกิดพลังแห่งความรัก ความสามัคคีและพลังนักสู้ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายทางการเมืองครั้งใหม่ มั่นใจว่าเพื่อนสส.และสมาชิกพรรคไม่เสียขวัญ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค มีเลือดนักสู้เหมือนกับพ่อเต็มเปี่ยม สู้ไม่ถอย จะร่วมกับแกนนำพรรค สส. สมาชิกพรรค ผนึกกำลังเพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ฟื้นความเชื่อมั่น เรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนกลับคืนมา เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า
“ภาษิต คำพังเพยบอกว่า คนล้มอย่าข้าม เรื่องที่เกิดขึ้น อาจมีคนเยาะเย้ย สะใจ บอกพรรคเพื่อไทยแตกแล้ว แย่แล้ว แต่ผมกลับมองอีกมุม มีแต่จะทำให้คนในพรรครัก สามัคคีกันมากกว่าเดิม พร้อมจับมือสู้ไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายการเมืองวันข้างหน้า ส่วนพวกฝ่ายแค้นฝ่ายตรงข้าม ที่ยังโจมตี อยากเห็นท่านทักษิณได้รับโทษมากกว่านี้ กล่าวหา จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ถูกคุมขังคนอื่นอยู่อย่างสุขสบาย อย่าเพิ่งจินตนาการ มองแต่แง่ลบ เชื่อมั่นกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม พวกที่จ้องสร้างความเกลียดชัง ให้ข้อมูลผิดๆทางโซเชียล ขยายความขัดแย้งบนดิน ใต้ดิน ทำอย่างเป็นขบวนการ ขอให้หยุดหาข้ออ้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง และพวกพ้อง เพื่อหวังผลทางการเมืองมาทำลายฝ่ายตรงข้าม ให้ย่อยยับ พวกที่พยายามสร้างความเกลียดชัง เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์ สุดท้ายกระแสสังคมจะตีกลับ ประเทศไทยบอบช้ำมากพอแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความเมตตาและให้อภัยกัน" นายพร้อมพงศ์กล่าว