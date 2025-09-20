"ดี้ ปัทมา" ขึ้นแท่นผู้จัดฯ เตรียมป้อนเด็กใหม่เข้าสู่วงการบันเทิง

สั่งสมประสบการณ์มาหลายสิบปี ถึงคราวที่นักแสดงคุณภาพมากความสามารถอย่าง “ดี้ ปัทมา ปานทอง” ขึ้นแท่นเป็น ผู้จัดฯ พร้อมเปิด บริษัท หนุนนำ สตูดิโอ้ จำกัด เพื่อรองรับการผลิตงานบันเทิงทุกรูปแบบ รวมทั้งการผลิตนักแสดงหน้าใหม่ ที่ผ่านการคัดสรรและเจียระไนเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมีคุณภาพ
โดย ดี้ ปัทมา ให้เหตุผลของการเปิดบริษัทนี้ เพื่อที่จะผลิตผลงานป้อนให้กับวงการบันเทิงในรูปแบบใหม่ตามความถนัดของตัวเอง ซึ่งเป็นงานที่เธอรัก ชื่นชอบ แล้วก็ถนัดที่ทำและอยากทำมันอยู่
บริษัท หนุนนำ สตูดิโอ้ จำกัด เตรียมเปิดซีรีส์วายเรื่องแรก พร้อมเผยจุดแข็งของบริษัทฯ "จุดเด่นของเรา น่าจะอยู่ที่ประสบการณ์ 40 ปีที่ผ่านมาในวงการของตัวเอง และคุณเอ๋-กษมา สามี ที่เราเคยไปผลิตซีรีวายร่วมกับเพื่อนมาก่อนแล้ว ความสามารถของทีมงานทั้งหมด และผู้กำกับที่ผ่านงานซีรีส์วาย งานซีรีส์ยูริมาด้วย ส่วนเรื่องของทีมบทนั้นก็คร่ำหวอดยู่ในวงการซีรีส์วายและยูริมาอย่างช่ำชอง โดยจะผลิตซีรีส์วายก่อน ซีรีส์ยูริก็น่าจะเป็นโปรเจคต่อไป"
ไม่เพียงแค่นั้น!!! บอสใหญ่ หนุนนำ สตูดิโอ้ ยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ ความพร้อม และรักในการแสดง ได้เข้ามาเป็นครอบครัวของ "หนุนนำ สตูดิโอ้" ด้วย
"เป้าหมายของการเปิดบริษัทครั้งนี้คือ ทำทั้งสองอย่างเลย ทั้งซีรีส์ด้วย และปั้นนักแสดงหน้าใหม่ด้วย จริงๆ แล้วการปั้นเด็ก เป็นความฝันมาก เคยอยากปั้นลูกสาวตัวเองให้เป็นนักแสดง แต่น้องชอบที่จะเป็นหมอก็เลยเปลี่ยนเป้าหมาย ไปปั้นลูกคนอื่นแทน แล้วก็รู้สึกว่า บางทีเราเจอเด็กที่มีคุณสมบัติดี แต่ยังไม่มีโอกาส เราก็อยากเอามาปั้น แล้วมันเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราจะช่วยเพิ่มนักแสดงที่มีความสามารถให้กับวงการด้วยค่ะ
และตอนนี้ทางเราต้องการนักแสดงชายมาเล่นเป็น พระเอกซีรีส์วาย ความสูง 180 ขึ้นไป (เป็นเด็กที่ไม่มีสังกัดและค่ายผู้จัดการส่วนตัว) ยังไม่เคยมีผลงานมาก็ไม่เป็นไรค่ะ น้องคนไหนสนใจ อยากมาร่วมงานกับเรา และพร้อมที่จะเฉิดฉายในวงการบันเทิง ก็สามารถส่งคลิปแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมรูปโปรไฟล์หน้าตรงหน้าข้างเต็มตัว ส่งมาที่เพจ Facebook Nunnam Studio / IG : Nunnam_Studio / TT: Nunnam Studio ได้เลยค่ะ"
โดยซีรีส์เรื่องแรกจะเปิดกล้องและดำเนินการถ่ายทำในต้นปีหน้า โดยใช้พล็อตเรื่องที่ใกล้ตัวนักแสดงมากที่สุด ซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไปว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะออกมาในรูปแบบใด รอลุ้นกันนะจ้ะ!!!