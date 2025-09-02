"ต๊อกแต๊ก สุธิรจน์" หรือ "พิซซ่ามูฟวี่" คว้าปริญญาโท เดินหน้าพัฒนาคอนเทนท์ต่อ ยอดให้มีคุณภาพกว่าเดิม

เดินหน้าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “ต๊อกแต๊ก pizzamovie” หรือ “สุธิรจน์ ศรีเพ็ชร” นักแสดงและอินฟลูเอ็นเซอร์คนเก่งวัย 28 ปี กับความสามารถล้นเหลือ ปลีกเวลาจากการทำงาน แบ่งไปเรียนป.โท จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยก่อนจะสำเร็จปริญญาโท เธอจบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปัจจุบันเป็นนักแสดงและ อินฟูลเอนเซอร์ ผู้ติดตามมากกว่า 3,000,000 คน โดยคว้าปริญญาใบที่สองสาขานิเทศศาสตร์ เพื่อต่อยอดคอนเทนท์ และพัฒนาวิดีโอ ภายในช่อง Tiktokpizzamovie ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ในปีนี้ เธอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับคนบันเทิงชื่อดังมากมาย อาทิ หม่ำ จ๊กม๊ก, อ๊อฟ พงษ์พัฒณ์, เอ ศุภชัย, ปัทมา ปานทอง และ เล้ง ณัฐพล เป็นต้น โดยมีคนในครอบครัว รวมทั้งคุณพ่อสุรพงษ์ ศรีเพ็ชร และคุณแม่สุมาลี ศรีเพ็ชร มาแสดงความยินดี พร้อมหน้าพร้อมตา โดยเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่า…
"ดีใจมากค่ะ แล้วก็เหนื่อยมากด้วย จริงๆ ปริญญาใบนี้ เป็นใบที่อยากทำให้พ่อแม่ แต่ตัวเราเองก็ได้ต่อยอดทักษะ ต่างๆ เกี่ยวกับสายนิเทศศาสตร์ด้วย อยากฝากถึงน้องๆ ทุกคนที่มีความฝันในการเรียนต่อ สู้ค่ะ ความเหน็ดเหนื่อยและความพยายามของเรา มันคุ้มค่าแน่นอน พี่มั่นใจ สุดท้ายนี้ก็อยากขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมากๆ ที่ให้โอกาสหนูในการศึกษาเรียนรู้ จนสำเร็จการศึกษา ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ และขอฝากผลงานภาพยนตร์เรื่อง ริณรดา จะเข้าฉายปีหน้าค่ะ รับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักด้วย ยังไงฝากทุกคนติดตามอีกหนึ่งบทบาทใหม่ของพิซซ่าด้วยนะคะ
และอีกไม่กี่เดือนกับอีเวนท์เปิดตัวซีรีส์ระดับโลก stranger thing ซีซั่นสุดท้าย พิซซ่าจะบินตรงไปกับ Netflix ถึงประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปทำคอนเทนท์ ให้เพื่อนได้ดูกันแบบจุกๆ ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ ในช่อง Tiktok pizzamovie ค่ะ"