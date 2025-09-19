“ยมนา ชาตรี” อดีตพระเอกชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว

นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิง หลังดาวลาลับอีกดวง “ซัม ยมนา ชาตรี” (อิสมาแอล เพ็ชร์ยาหน) อดีตพระเอกชื่อดัง เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว เมื่อเวลา 03.00 น. วันศุกร์ที่ 19 ก.ย. สิริอายุ 70 ปี ซึ่งในวันนี้ จะมีพิธีฝังตามศาสนาอิสลาม เวลา 13.00 น. ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (บ้านครัว) เชิงสะพานเจริญผล ถนนบรรทัดทอง
ยมนา ชาตรี เป็นที่รู้จักในฐานะพระเอกยอดนิยมแห่งยุคทางช่อง 7 และมีผลงานมากมายทั้งละคร ภาพยนตร์ รวมถึงละครจักรๆ วงศ์ๆ เริ่มเข้าสู่วงการด้วยละครเรื่อง “ขมิ้นกับปูน” รับบท “ทันพันธุ์” แจ้งเกิดโด่งดังเป็นพลุแตกในฐานะพระเอกคู่ขวัญของ “มนฤดี ยมาภัย” ในละครเรื่อง “ทะโมนไพร” เป็นพระเอกละครจักรๆ วงศ์ๆ หลายเรื่อง อาทิ สโนน้อยเรือนงาม , สี่ยอดกุมาร, บัวแก้วบัวทอง,อิเหนา ฯลฯ
ยมนาในวัย 53 ปี ได้เกิดอาการหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เซลล์สมองได้รับความเสียหายจากกลายเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ (Hemiparesis) มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยยังสามารถขยับได้อยู่บ้าง ทำให้ต้องออกจากงานประจำ
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาใช้ชีวิตอยู่กับบุตรสาวคนเดียวคือน.ส.ฟารีดา ได้พักรักษาตัวที่บ้านเนื่องจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบจนถึงวาระสุดท้าย จากไปอย่างสงบสิริอายุได้ 70 ปี เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
(ขอบคุณข้อมูลจากดาราภาพยนตร์)