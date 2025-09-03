“ปิง ฟรุตตี้” เส้นเลือดในสมองตีบหลายเส้น! ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง “ชมพู” เตรียมจัดคอนเสิร์ตช่วยค่ารักษา

“ปิง ฟรุตตี้” เส้นเลือดในสมองตีบหลายเส้น ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ความดันโลหิตสูง “ชมพู ฟรุตตี้” เตรียมชวนศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเรื่องค่ารักษา
“ชมพู ฟรุตตี้” หรือ “สุทธิพงษ์ วัฒนจัง” นักร้องชื่อดังยุค 80 ได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ปิง ฟรุตตี้” หรือ “กัณพล ปรีดามาโนช” กำลังรักษาตัวด้วยอาการหลอดเลือดในสมองตีบหลายเส้น พร้อมอวยพรให้กลับมาแข็งแรง เป็นปกติ
ต่อมา ชมพู ฟรุตตี้ ได้เผยผ่านไนน์เอ็นเตอร์เทน ระบุว่า เมื่อ 2-3 วันก่อน ปิงมีอาการผิดปกติ หยิบจับอะไรไม่ถนัด จึงเข้ารพ.ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด พบว่าเส้นเลือดในสมองตีบหลายเส้น แม้ไม่รุนแรง แต่ส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง หมอสั่งแอดมิตทันที ขณะนี้ออกมาจากรพ. พักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้ว พร้อมทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ซึ่งร่างกายอาจกลับมาเป็นปกติได้ภายในเวลา 1-2 เดือน แต่ขึ้นอยู่กับสภาพผู้ป่วย
นอกจากนี้ ยังพบว่า ปิง ฟรุตตี้ ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง เตรียมนัดเพื่อนๆ ศิลปิน จัดคอนเสิร์ตหารายได้ช่วยเหลือค่ารักษาต่อไป เนื่องจากการป่วยครั้งนี้กระทบกับงาน ซึ่งปิงเป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัว ทำให้ชมพู ฟรุตตี้อยู่เฉยไม่ได้ ต้องออกมาช่วยเหลือ