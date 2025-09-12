สาววัย 30 ร้องสื่อ! พี่ชายถูก จยย. ขี่ย้อนศรชนแล้วหนี ทิ้งนอนกลางถนนหวิดถูกรถเหยียบซ้ำ

สระบุรี - เหตุสลดที่สระบุรี หนุ่มวัย 39 ถูกรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนศรชนจนสลบกลางถนน คนขี่หนีหายไม่เหลียวกลับมาช่วย น้องสาวโพสต์คลิปวงจรปิดขอความเป็นธรรม ฝากสังคมช่วยตามตัวคนผิดมารับผิดชอบ
วันนี้( 12 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.สุภาพร ชะยะ อายุ 30 ปี ได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Supaporn Chaya เผยเหตุการณ์ขณะพี่ชายของตน นายสิทธิชัย ชะยะ อายุ 39 ปี ถูกจักรยานยนต์ขี่ย้อนศรพุ่งชนจนร่างกระเด็นล้มกลางถนน บริเวณหน้าร้านแม็คโครเล็ก ใกล้วัดถ้ำกระบอก ถนนพหลโยธิน กม.131 มุ่งหน้าลพบุรี เมื่อคืนวันที่ 10 ก.ย. เวลาประมาณ 20.12 น.
ในคลิปจะเห็นว่าหลังเกิดเหตุ คนขี่จักรยานยนต์เกือบเสียหลัก แต่กลับเร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งผู้บาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน ก่อนที่นายสิทธิชัยจะเริ่มรู้สึกตัว พยายามประคองร่างตนเองออกจากถนนอย่างทุลักทุเล เสี่ยงต่อการถูกรถที่วิ่งผ่านมาด้วยความเร็วเหยียบซ้ำ
น.ส.สุภาพร เล่าว่า “ที่บ้านได้แจ้งความแล้ว อยากให้คนที่ชนออกมารับผิดชอบอย่างน้อยก็มาสอบถามอาการพี่ชายบ้างก็ยังดี เพราะจากคลิปที่เห็น มันหดหู่ใจมาก ชนแล้วทิ้งเขาไว้กลางถนน ถ้าโชคร้ายอาจถูกรถเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตได้”
ขณะที่นายสิทธิชัย ผู้บาดเจ็บ ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้ายังอิดโรยว่า “คืนนั้นผมแค่จะข้ามถนนไปซื้อเน็ตมือถือ ขณะรอจังหวะข้ามกลับถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนจากด้านหลังจนตีลังกานอนสลบไปเลย พอฟื้นมาก็ต้องพยายามลากตัวเองออกจากถนน เพราะกลัวถูกรถทับซ้ำ ตอนนั้นตาเห็นแต่ภาพหมุนไปหมด แต่รู้ว่าเราต้องเอาตัวรอดให้ได้”
ล่าสุดผู้บาดเจ็บยังมีอาการเจ็บคอ มึนศีรษะ และบาดแผลตามร่างกาย ต้องพักรักษาตัวที่บ้าน ส่วนครอบครัวได้วอนประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากใครพบเห็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยรุ่นเวฟ 110 สีเงิน ท่อดัง คนขี่รูปร่างท้วมใหญ่ ให้แจ้งเบาะแสมายังเจ้าหน้าที่หรือทางครอบครัว เพื่อเร่งติดตามตัวคนขี่มาดำเนินคดีตามกฎหมาย