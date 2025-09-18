สำนักงานชลประทานที่ 11 จัดเพลงแร๊พความรู้ สื่อหน้าที่การบริหารจัดการน้ำในขอบเขตการปกครอง

สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทานจัด ทำเพลงที่มีชื่อว่า “ชป.11 เคียงข้างทุกคน” เพลงนี้ ขับร้องโดย “ศิรชัช นุชนา” พร้อมรับหน้าที่ประพันธ์ทำนองและคำร้อง
โดยการจัดทำเพลงดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นบทเพลงดนตรีสนุกสนาน อีกทั้งยังมีแร็พให้ได้ฟังติดหู สื่อให้ประชาชนรับทราบเนื้อหาของการทำงานของสำนักงานชลประทานที่ 11 ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการน้ำในขอบเขตการปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ อยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา
อีกทั้งเนื้อเพลงยังได้กล่าวถึงปัญหาของทรัพยากรน้ำในสำนักงานชลประทานที่ 11 ซึ่งทางหน่วยงานก็ได้เตรียมพร้อมบริหารจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอ ทั้งการจำกัดวัชพืชในแม่น้ำ ปัญหาน้ำทะเลหนุน หรือปัญหาอื่นๆ ที่ประชาชนต้องเจอ ซึ่งเพลงดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของทางสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นอย่างดี