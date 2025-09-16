xs
“Molam Idol Thailand อีสานสู่สากล” ปลุกเสียงลำเสียงแคนจากแดนอีสาน ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ในงาน Sawasdee DC Thai Festival 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากความสำเร็จของหมอลำไอดอลไทยแลนด์ ในการออนทัวร์ต่างประเทศที่กรุงเม็กซิโก ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากต่างชาติ เฮียหน่อยหมอลำไอดอล (สุชาติ อินทร์พรหม) นำทัพศิลปิน อ๊อฟ สุรพล / อาย ปาลิตา / แทน ถิรวัฒน์ / ทีม สกลนคร และนาจิน ชินภัทร / มาร์ค ชัยรัชต์ / ไผ่ เสริมศักดิ์ / แม็ก นัทธพงศ์ ตัวแทนศิลปินไทยลูกอีสาน จัดโชว์สุดพิเศษในงาน Sawasdee DC Thai Festival เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2025 ณ เนชันแนล มอลล์ (National Mall) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติ มีผู้มาร่วมสนุกหน้าเวทีหมอลำในต่างแดนอย่างคึกคัก

“หมอลำไอดอลไทยแลนด์” เป็นตัวแทนศิลปินไทยลูกอีสาน ที่มี หมอลำ เป็นสื่อกลาง แสดงให้นานาชาติเห็นว่า ซอฟพาวเวอร์อีสานคือความม่วนที่ไร้ขีดจำกัด นับเป็นการต่อยอดจากหมอลำแคมป์ ค่ายปั้นศิลปินพื้นบ้านอีสานรุ่นใหม่ ส่งออกไปสู่สากลอย่างแท้จริง

#sawasdeeDC
#ThaifastivalDC2025
#Thaifestival
#หมอลำไอดอล
#หมอลำไอดอลไทยแลนด์
#เฮียหน่อย #newgenentertainment






















