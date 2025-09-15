ไอคอนสยาม สร้างชื่อระดับโลก พา “สุขสยาม–ไอคอนคราฟต์” สร้างปรากฏการณ์ครองใจชาวเกาหลี-นักท่องเที่ยวเนืองแน่น ในงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” ณ กรุงโซล เกาหลีใต้

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประสบความสำเร็จพา “สุขสยาม” และ “ไอคอนคราฟต์” เข้าร่วมงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน ที่ผ่านมา ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ โดยมีชาวเกาหลีและต่างชาติให้การตอบรับอย่างท่วมท้น ร่วมสัมผัสวัฒนธรรม ใส่ชุดไทยทำกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ที่บูธอย่างคับคั่ง สร้างชื่อเสียงให้ไทย โชว์ Soft Power และสร้างโอกาสในตลาดต่างประเทศให้ผู้ประกอบการรายย่อย คาดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ให้มาเยือนไอคอนสยามและประเทศไทยได้มากขึ้้น
นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของไอคอนสยาม ที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก ในงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโซล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ จัดขึ้นใจกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน ที่ผ่านมา ในธีม “Discover Thailand” โชว์สีสันและเสน่ห์อันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษ์แบบไทยแท้ ผสมผสานกับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไอคอนสยามได้พา “สุขสยาม” และ “ไอคอนคราฟต์” แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือและผู้ประกอบการรายย่อยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอผลงานสู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ไปร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพของงานคราฟต์และเผยเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายดุสิต เมนะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอภายในบูธ
ตลอดสองวันของการจัดงานได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมาย ชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาร่วมงานต่างประทับใจ เข้าเยี่ยมชมบูธของ “สุขสยาม” และ “ไอคอนคราฟต์” อย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะบูธของ “สุขสยาม” ที่นำเสนอประสบการณ์ “สารพัดสุข สนุกแบบไทย” ภายใต้ธีม “Discover Thailand: Experience All Thai Happiness” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก หลายคนบอกว่า ชื่นชอบกิจกรรมแต่งชุดไทยถ่ายภาพกับ “ห้องภาพวันวาน” ที่ทำให้ได้สัมผัสความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังประทับใจกับการชิมขนมไทยและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยอย่าง การสาธิตการราดน้ำแตงโมบนข้าวแต๋นขนมพื้นบ้านภาคเหนือโดย “ข้าวแต๋นแม่โสภา” โชว์ปั้นลูกชุบโดย “ขนมไทยแพรวไพลิน” สาธิตการถักโครเชต์ไหมพรมโดย “จุ๊บเจลเนอรัล” และกิจกรรม DIY ของที่ระลึกงานปั้นจิ๋วจาก “Miniature” นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสนุกกับกิจกรรม Check-in Mission ที่ชวนแชร์ภาพประสบการณ์ ชิม ช็อป แชะ แลกรับ SOOKSIAM x Louis Sketcher Sticker และ SOOKSIAM Voucher สำหรับใช้เมื่อมาเยือนไอคอนสยามด้วย
ด้านบูธของ “ไอคอนคราฟต์” ก็ได้รับความสนใจไม่น้อย โดยผู้ประกอบการที่นำผลงานไปจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งแบรนด์ “HATSAYA” เครื่องประดับเบญจรงค์ไทยดีไซน์ร่วมสมัย พร้อมด้วยเครื่องเบญจรงค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยจาก “THAI BENJARONG” และแบรนด์ “SAWADEE” อโรม่าบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นแบบไทยที่พัฒนาสูตรโดยเภสัชกร ต่างบอกว่า ผลตอบรับดีเกินคาดหมาย และการได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” เป็นประตูสู่โอกาสที่ทำให้ได้เปิดตลาดใหม่ในเกาหลีใต้ ช่วยให้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคต่างชาติมากขึ้น และยังทำให้มองเห็นความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำบทบาทของไอคอนคราฟต์และไอคอนสยามในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยไทยให้โลดแล่นสู่เวทีโลก
อีกหนึ่งความพิเศษของงานนี้คือ ไอคอนสยามได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษไปมอบให้ผู้เข้าร่วมงานที่สมัครสมาชิก OneSiam Global Visitor ด้วย เพียงสมัครสมาชิกภายในงาน รับฟรีทันที ของที่ระลึกจาก Mizumi, Siam Magnet และ ProHerb ซึ่งมีชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก OneSiam Global Visitor จำนวนมาก
ทั้งนี้ความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” ไม่เพียงฉายภาพ
“สุขสยาม” และ “ไอคอนคราฟต์” ในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญแห่งการเชื่อมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก ตอกย้ำบทบาทของไอคอนสยามในฐานะจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกอยากมาเยือนให้ชัดเจนขึ้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยให้โดดเด่นบนเวทีสากลอย่างแท้จริง โดยไอคอนสยามเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และทั่วโลกให้มาเยือนประเทศไทยมากขึ้้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นในภาพรวม