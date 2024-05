ศิลปินนักแสดง & ไอดอล T-Pop จาก ENT.SYNC THAiLAND และ IDX ENTERTAINMENT ร่วมงาน Thai Fest 2024 @ Taipei Taiwan

ENT.SYNC THAiLAND จับมือ IDX ENTERTAINMENT นำศิลปินนักแสดงในสังกัด พร้อมด้วยศิลปินนักร้อง Idol สาว ร่วมโชว์ในงานที่ กรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่าง 26-28 เมษายน 2567นำโดย แซน ปรานต์ และ ชิชา ชิชากร สองศิลปินสาว วง BERRY BERRY ที่นำเพลง คามุยหัวโจร Solo Single ใหม่ล่าสุดของ แซน BERRY BERRY ไปร่วมแสดง พร้อมด้วย น้ำ จุฑามาศ และ เกล อาชวาคม จาก IDX Traineeและ บอสตัส ศุภเดช & เกรน อรรถพันธ์ , ไกด์ ปิยวัฒน์ & แชมป์ ภราดร และ ท็อป สุรเชษฐ์ นักแสดงจาก Born To Be Y The Series และ ศิลปินนักแสดงในสังกัด ENT.SYNC THAiLAND ที่ขนเพลงเพราะไปฝากแฟนๆ ชาวไทยและชาวไต้หวันตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เริ่มต้นที่สนามบิน เต็มไปด้วยแฟนคลับชาวไต้หวัน และชาวไทยในไต้หวันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานเทศกาลไทย Thai Festival 2024 ปีนี้ถือเป็นกิจกรรมปีแรกที่ได้มีการนำศิลปินนักแสดงชาวไทยไปร่วมแสดง จัดขึ้น 3 วันที่ ศูนย์การค้า Far Eastern Department Store Xiniy A13 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวไต้หวัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเป โดยมี นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และ Miss Nancy Hsu ประธานกรรมการบริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้า Far Eastern เป็นประธานร่วมเปิดงาน ที่ห้างสรรพสินค้า Far Eastern Xinyi A13งานเทศกาลไทยในปีนี้มีการมานำเสนอสินค้าหลากหลายชนิดเกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนการแสดงต่างๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโดยศิลปินไทย ศิลปินนักแสดงจากค่าย ENT.SYNC THAiLAND และ IDX ENTERTAINMENT ได้รับความสนใจจากชาวไต้หวันจำนวนมากสำนักงานการค้าฯ จัดกิจกรรมภายใต้ “Thailand Week 2024” ตลอดสัปดาห์ โดยสำนักงานการค้าฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้คนไต้หวันได้รีวิวและสัมผัส Thainess & Soft Power ที่น่าประทับใจของไทยล่าสุด เพื่อต่อยอดเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย