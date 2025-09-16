ดาราสาวใหญ่ไต้หวัน แฉแฟนเด็กอายุห่าง 20 ปี ลูกผู้บริหารทีวี ล่วงละเมิด-แอบถ่ายคลิป

เผยชื่อชัด! อ้างมีเหยื่อรายอื่นอีก – ฝ่ายชายปฏิเสธเสียงแข็ง แต่พ่อต้องลาออกจากตำแหน่ง
“เจียง จู่ผิง” นักแสดงชื่อดังวัย 47 ปี ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเธอถูกอดีตคนรักที่อายุน้อยกว่า 22 ปี “กง อี้ถิง” วัย 25 ปี บุตรชายของ “กง เหม่ยฝู” ผู้บริหารระดับสูงสถานีโทรทัศน์ Sanlih E-Television (SET) ล่วงละเมิดทางเพศ หลังทั้งคู่เลิกรากันไป
สื่อ The Straits Times รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา เจียงได้โพสต์บน Threads เล่าว่ามี “นักแสดงสาวถูกชายคนหนึ่งที่มีสายสัมพันธ์กับสถานีโทรทัศน์” ล่วงละเมิดและถ่ายคลิปโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังไม่ได้ระบุชื่อใคร ต่อมา 2 ก.ย. เธอโพสต์เพิ่มเติม แสดงความไม่พอใจที่ฝ่ายชายไม่ออกมาขอโทษแม้จะลาออกจากสถานีแล้ว
1 วันถัดมา เจียงยกระดับการแฉ ด้วยการโพสต์ภาพชายหนุ่มที่ปิดบังบางส่วน รวมถึงภาพเสื้อยืดที่มีตัวอักษร “SET” จนเกิดกระแสโยงไปยังช่อง Sanlih E-Television (SET) คืนนั้นเอง เธอตัดสินใจระบุชื่อชัดว่า คือ “กง อี้ถิง” ลูกชายของ “กง เหม่ยฝู” รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายอาวุโสของ SET
วันที่ 4 ก.ย. กง อี้ถิง ออกแถลงการณ์ยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับเจียง โดยเผยว่า “ผมตกหลุมรักผู้หญิงที่อายุมากกว่ากว่า 20 ปีในปี 2024 เราเริ่มคบกันอย่างเป็นทางการเมื่อ 23 ต.ค. 2024 เธอคือดาราดัง เจียง จู่ผิง”
เขาระบุว่าความสัมพันธ์ถูกเก็บเป็นความลับเพื่อเลี่ยงการถูกจับตามอง แต่ยอมรับว่ามีการทะเลาะบ่อยเพราะช่องว่างระหว่างวัย และสุดท้ายเลิกรากันเมื่อวันที่ 31 ส.ค. เขายืนยันว่าความสัมพันธ์ทางกายที่เจียงอ้างถึงเมื่อ 18 ส.ค. เกิดขึ้นก่อนเลิกรา พร้อมย้ำว่าข้อกล่าวหาล่วงละเมิดเป็น “ด้านเดียวและไม่จริง” พร้อมเรียกร้องให้เจียงลบโพสต์ และประกาศพร้อมให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของตำรวจ
เจียงตอบโต้ทันทีว่าจะไม่ลบโพสต์ ต่อมาเมื่อ 5 ก.ย. Mirror Media รายงานว่าเธอยืนยันว่าเธอคือนักแสดงหญิงในโพสต์แรกเมื่อ 18 ส.ค. และยังเผยอีกว่ามีผู้หญิงอย่างน้อย 3 คนออกมาเล่าประสบการณ์ถูกกง อี้ถิงกระทำในลักษณะเดียวกัน
2 วันหลังจากนั้น SET แถลงว่า “กง เหม่ยฝู” ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายอาวุโส โดยทางสถานียังเดินหน้าสืบสวนภายในต่อ
เจียง จู่ผิง เป็นนักแสดงและพิธีกรไต้หวันที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2005–2010 ที่ได้รับฉายาว่า “ราชินีละครภาษาฮกเกี้ยน” จากบทบาทหลากหลายในละครยาว เช่น The Unforgettable Memory, The Spirit of Love, Mom’s House, Night Market Life และ Great Times ต่อมาเธอหันไปเล่นละครภาษาจีนกลางในจีนแผ่นดินใหญ่ และสร้างฐานแฟนคลับจำนวนมากที่นั่น
สำหรับแฟน ๆ ชาวไทย เจียงเคยเป็นที่คุ้นตาจากผลงาน “โรงรับจำนำหมายเลข 8” ที่ออกอากาศในบ้านเรา