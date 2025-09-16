ทีมนักแสดงเลี้ยงรุ่น อาย-ลิลลี่-ฮาเล่ย์-ริว ตื่นเต้นเกินคาดได้คะแนน 8.7 ไม่กังวลโดนสาปทำหนังคล้ายแตงโม

ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง เลี้ยงรุ่น ป้าโน๊ต กฤษ อินสมพันธ์ ยืนยันว่าภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นไม่ได้สื่อเจาะจงถึงเรื่องราวของแตงโม ภัทรธิดา แต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะมีบางฉากที่มีความคล้าย เช่นนางเอกตกน้ำตายแล้วเพื่อนๆหนีหายหัว
ซึ่งในหนังเราหยิบหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นกระแสเรื่องจริงนำมาประกอบในเรื่องเช่นดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด มีเรื่องของสารไซยาไนด์ มีเรื่องของปาร์ตี้ มีเรื่องของจมน้ำตาย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม นำมาเขียนเป็นบทภาพยนตร์ ทางเราไม่มีเจตนาที่จะพาดพิงถึงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพราะในภาพยนตร์เลี้ยงรุ่น มีทั้งหมด 3 ตอน 3รสชาติเหมือนเราได้ดูหนัง 3 เรื่องในคราวเดียวกันมันคุ้มสุดคุ้ม ยิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนังประเภท 3 ตอน เราจึงคิดว่าถ้าใครได้เข้าไปดูเลี้ยงรุ่นบอกเลยว่าคุ้ม เหมือนเราได้ดูหนัง 3 เรื่อง
ตลอดระยะเวลาการทำงาน ต้องบอกเลยว่าหลายคนคิดว่าเอ๊ะทรายสก๊อตมาแค่รับเชิญหรือเปล่า บอกเลยว่าทรายสก๊อตออกทุกตอนเป็นตัวเชื่อมของหนัง และออกเยอะด้วย
ในภาพยนตร์เรื่องนี้มี influencer หลายคนร่วมแสดง ทั้ง ฮาเล่ย์โฮสตัวท็อป, ลิลลี่เหงียน, ทรายสก๊อต, นัทนิสามณี สดเส้นด้าย, อาย วราไพรินทร์, แล้วพระเอกซีรี่ย์วาย อย่างคอปเตอร์-คิมม่อน แค่เอ่ยชื่อมาก็สนุกแล้วทุกคนเล่นสนุกมาก
ส่วนเรื่องอาถรรพ์ก็มีบ้างน้องกัสจัง ณัฐภัสสร จรัญพุฒิพัฒน์ ที่เล่นเป็นดาราสาวตกน้ำตาย ซึ้งน้องเขามีความกังวลมากและเขากลัวผี น้องเขามาถามว่า บทนี้มันคล้ายๆคดีดังเลยหนูกลัว ซึ่งเราก็บอกไปว่าบทมันนี้ไม่ใช่แตงโม บทมันเป็นเรื่องราวสะท้อนสังคมให้เห็นว่าสังคมมันไม่ได้ปลอดภัย เช่นการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด หรือการโดนวางยา สารไซยาไนด์ เวลาไปปาร์ตี้ก็ให้ระมัดระวังตัวเอง แต่น้องเขาก็มีความกังวล เราก็พาน้องเขาไปตะเวนทำบุญเพื่อความสบายใจของน้อง
ความคาดหวังตอนนี้ หลังจากที่เราได้เปิดรอบ pretest รอบชมก่อนภาพยนตร์ฉายจริง ซึ่งในหนังมันมี 3 ตอน ซึ่งแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกัน คะแนนมันเลยออกมาสูง 8.7 บางคนอาจจะชอบตอนที่ 1 บางคนอาจจะชอบตอนที่ 2 บางคนอาจจะชอบตอนที่ 3 ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละตอนมันมีความหลากหลายรสชาติ ตอนที่ 1 ก็จะออกแนวหลอนๆ ตอนที่ 2 ก็จะอึมครึมดูเป็นโรคจิตๆ ตอนที่ 3 ก็จะเป็นตลกไปเลย
อย่างไรซะก็อยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนหนังไทย ดูกันรับรองว่าไม่ผิดหวังกับภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นเข้าฉายวันที่ 18 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์