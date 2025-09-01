“ทราย-ลิลลี่-นัทนิสา-คอปเตอร์-คิมมอน” สอบผ่านหนังเรื่องแรก ผู้กำกับ “ป้าโน๊ต” สุดปลื้ม รอบ pretest หนัง "เลี้ยงรุ่น"ได้คะแนน 8.7

ผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดสตูดิโอชมภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นรอบ pretestให้กับกลุ่มตัวอย่างของคนชอบดูหนังผีจำนวน 50 ท่าน จำนวน 2 รอบ ได้ชมฟรีก่อนฉายจริง
จากนั้นได้มีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลปรากฏออกมาคะแนนรวม ได้ 8.7 งานนี้ทำเอาผู้กำกับ ป้าโน๊ต กฤษ อินสมพันธ์ ถึงกับออกอาการปลื้มกระแสดีเกินคาด
"ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ที่ได้ลงมากำกับเอง ปกติจะเป็นโปรดิวเซอร์ ที่ผ่านมาทำซีรี่ย์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 1 2 3 ค่าย mono 29 และก็ภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง”
“สำหรับภาพยนตร์เลี้ยงรุ่น หลายคนบอกว่าสอบผ่าน โชคดีที่ได้นักแสดงนำหลายคนมาช่วยดึงกระแส เช่นลิลลี่เหงียน ทรายสก๊อต สอดอเส้นด้าย อายวราไพรินทร์ ฮาเล่ย์โฮสตัวท็อป นัทนิสามณี คอปเตอร์-คิมม่อน และอีกหลายๆท่าน รวมถึงทีมงานทุกๆคนที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาดี อย่างไรก็ฝากให้ทุกคนติดตามภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่น วันที่ 18 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์"
https://youtu.be/Qh7PvDNvMK8?si=RxtOCT6hr03rRjrn