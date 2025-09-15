Bravo BKK ร่วมสนับสนุน “กรุงเทพมาราธอน” เปิดพื้นที่จัด “Bangkok Marathon Expo Day 2025” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2568

Bravo BKK: Fit by Day, Fun by Night ไลฟ์สไตล์ฮับ ใจกลางพระราม 9 ใกล้ RCA กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดแถลงข่าวงาน “กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 36” หรือ “Bangkok Marathon 2025” พร้อมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการเปิดพื้นที่ Atrium และ Green Space บนชั้น 1 ใจกลางของศูนย์การค้า จัดงาน “Bangkok Marathon Expo Day 2025” ให้ผู้เข้าแข่งขันรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง (BIB) รวมถึงกิจกรรมหลากหลาย เพื่อต้อนรับงานวิ่งมาราธอนระดับโลกของไทย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2568
การสนับสนุนพื้นที่ในการจัด “Bangkok Marathon Expo Day 2025” ของ Bravo BKK ในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจของ คุณเลวี่ ลี ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้า บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด ที่ให้ความสำคัญในด้าน Wellness และ Healthy Lifestyle จากการเป็น Wellness Guru ผู้มีประสบการณ์และความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก่อน จึงนำความชำนาญมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารศูนย์การค้า โดยผนวกการส่งเสริมสุขภาพและการอออกกำลังกายเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง จนเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ Fit by Day, Fun by Night ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพทุกรูปแบบมาโดยตลอด เมื่อ “กรุงเทพมาราธอน” มองหาพันธมิตรในการจัดงาน Bravo BKK จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยออกกำลังกายผ่านงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อย้ำจุดยืนในการเป็น Wellness & Creative Lifestyle Community
โดย คุณเลวี่ ลี เผยว่า “นับตั้งแต่แรกเริ่ม Bravo BKK เปิดตัวด้วยคอนเซ็ปต์ Fit and Fun Mall ที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะการออกกำลังกาย ทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนเมืองหันมาใส่ใจในสุขภาพที่ดี จัด Bangkok Marathon Expo Day 2025 เป็นโอกาสดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ของไทย ยังตอกย้ำถึงนโยบายของ Bravo BKK ที่มุ่งมั่นและตั้งใจจะเป็น Wellness & Creative Lifestyle Community สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงด้วย”
“กรุงเทพมาราธอน” หรือ “Bangkok Marathon” เป็นงานวิ่งมาราธอนระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับ “กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 36 : Bangkok Marathon 2025” จะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีที่จะจัดให้มี Bangkok Marathon Expo Day ก่อนวันงาน เพื่อให้นักวิ่งผู้เข้าแข่งขันได้รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง (BIB) โดยปีนี้ “Bangkok Marathon Expo Day 2025” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2568 ณ ลาน Atrium และ Green Space ชั้น 1 ศูนย์การค้า Bravo BKK ภายในงานนอกจากจะเปิดให้รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมจากผู้สนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้ร่วมสนุกมากมาย นอกจากนี้ Bravo BKK ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายคอมมูนิตี้ และขอเชิญชวนร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจในการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห้าง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Bangkok Marathon และ Facebook: Bravo BKK Website: www.bravobkk.co.th