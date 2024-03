ผ่านพ้นไปอย่างประทับใจ งานวิ่งระดับโลก “KYOTO MARATHON 2024” Supported by WACOAL & CW-X ณ เกียวโต ญี่ปุ่น จุดกำเนิดWACOAL และ CW-X

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยวาโก้ ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ WACOAL และ CW-X ที่สุดแห่งนวัตกรรมชุดออกกำลังกายที่ทั่วโลกยอมรับ ได้ให้การสนับสนุนมหกรรมงานวิ่งมาราธอนระดับโลก “KYOTO MARATHON 2024” Supported by WACOAL & CW-X มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนนักวิ่งไทยเข้าร่วมการแข่งขันในทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิ่งไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก โดยนับตั้งแต่ปี 2017 – 2023 มีเหล่านักแสดง-ศิลปิน เข้าร่วมพิชิตเส้นชัยและยังเป็นครั้งแรกของหลายคนในสนามฟูลมาราธอน อาทิ ก้อย-รัชวิน คงมาลัย, เพ็ชร-ฐกฤต ตวันพงค์, เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, โดม-ปกรณ์ ลัม, เมจิ-อโนมา คุ๊ก เป็นต้นไฮไลท์สำคัญของการเยือนเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น คือการเข้าเยี่ยมชมและสัมผัสนวัตกรรมของแบรนด์วาโก้ชุดชั้นในอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ณ บริษัท วาโก้คอร์ปอเรชั่น ทั้งการเยี่ยมชม Museum of Beauty ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการแสดงวิวัฒนาการของวาโก้ชุดชั้นในสัญชาติญี่ปุ่น ตั้งแต่รุ่นที่เก่าแก่ที่สุดและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 1965 Wacoal Japan ได้ผลิตกางเกงซัพพอร์ตหรือกางเกงกระชับกล้ามเนื้อ เพราะเป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาวัสดุที่มีความยืดหยุ่น จึงนำมาพัฒนาเป็นกางเกงที่เรียกว่า “เกอเดิล” และจดสิทธิบัตรไว้ทั้งหมด 13 ประเทศทั่วโลก และถือเป็นลิขสิทธิ์ที่มีความเก่าแก่มากๆ จากนั้นชุดชั้นในวาโก้ ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งรูปแบบ วัสดุที่ใช้ในการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต จนปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะชุดชั้นในสำหรับผู้หญิงเท่านั้น ยังมีชุดชั้นในสำหรับผู้ชายและชุดชั้นในสำหรับออกกำลังกาย หรือสำหรับนักกีฬา โดยเฉพาะอีกด้วย” นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย​“KYOTO MARATHON 2024” Supported by WACOAL & CW-X ครั้งนี้ นอกจากทีมนักวิ่งผู้โชคดีร่วมงานในครั้งแล้ว ยังมีศิลปินจากประเทศไทยเข้าร่วม อาทิ โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร, แมทธิว ดีน, เดียร์-ลิลลี่ แม็คกร๊าธ เป็นต้น อีกทั้ง ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ยังไปร่วมให้กำลังใจแมทธิวถึงขอบสนาม​โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร กล่าวว่า “ครั้งนี้ถือว่าเป็นการวิ่งในอากาศหนาวที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมา การเตรียมตัววอร์มร่างกายให้เพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนตัวก็พยายามวิ่งให้ได้ต่ำสุดครั้งละ 25-30 กม. ถึงวันแข่งขัน เรื่องของชุดวิ่งก็พร้อมเหมือนกัน ครั้งแรกที่ไปวิ่งต่างประเทศก็ใส่ชุดของ CW-X และ WACOAL เพราะเป็นแบรนด์ยอดนิยม ใส่สบาย อบอุ่น ทำให้การวิ่งเต็มที่ทุกแมตช์ เพราะเชื่อว่าซ้อมแค่ไหนก็ได้แค่นั้นมาราธอนไม่มีคำว่าปาฏิหาริย์ เพราะการวิ่งมาราธอนไม่ใช่ระยะของความสวยแต่ทำให้จบสวยๆ ได้ ถึงจะผ่านมาหลายสนามแต่การมาครั้งนี้ไม่ผิดหวังเลย แม้จะเป็นครั้งแรกที่มาวิ่งในเกียวโต ดังนั้นต่อให้เส้นทางท้าท้ายขนาดไหน การเตรียมร่างกายให้พร้อมและสนุกกับการวิ่งแถมมีกองเชียร์ที่ดีขนาดนี้ ก็สามารถสู้ได้จนถึงเส้นชัยแน่นอน โยทำได้เวลา 4.47 ชั่วโมง เกินมาไม่กี่วินาที จากที่ตั้งใจไว้ค่ะ”​แมทธิว ดีน เสริมว่า “ก่อนหน้านี้ตั้งใจว่าอยากวิ่งมาราธอนในต่างประเทศให้ได้สักครั้ง KYOTO MARATHON 2024 คือตอบโจทย์มากๆ เพราะเป็นสนามมีเส้นทางน่าสนใจ สวยงาม บวกกับอากาศเย็นสบาย ขอบคุณวาโก้และซีดับบลิว เอ็กซ์ ที่สานฝันวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกในชีวิต ปกติเลือกใช้ CW-X อยู่แล้ว เช่น กางเกงวิ่งและเสื้อ เพราะคุณภาพและประวัติของแบรนด์ที่เข้าใจสรีระ ใส่สบาย ยิ่งใส่เล่นกีฬายิ่งตอบโจทย์ ประทับใจกับงานวิ่งครั้งนี้มากตั้งแต่วันรับหมายเลขวิ่ง กับพลังบวกของคนญี่ปุ่นที่มอบให้ ในวันวิ่งยิ่งสนุกกับบรรยากาศตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะกองเชียร์ที่เป็นพระสงฆ์ญี่ปุ่น ประชาชนและเด็กๆ ที่ออกมาต้อนรับ ทำให้มาราธอนแรกของผมเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีวันลืม และได้กำลังใจดีอย่างลิเดียที่ตามไปส่งเสียงเชียร์ในจุดต่างๆ เป็นครั้งแรกของเค้าด้วยที่มาร่วมเชียร์ก็แฮปปี้กับงานนี้ ฟูลมาราธอนแรกของผมจบที่เวลา 4.40 ชั่วโมงครับ”ทั้งนี้ เหล่านักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 16,000 คนที่เข้าร่วมงานนี้ นอกจากการวิ่งฟูลมาราธอน 6 ชั่วโมง (09.00-15.00 น.) กับระยะทาง 42.195 กม. จากจุดสตาร์ทที่สนามกีฬาทาเคบิชิเกียวโต ในสวนนิชิเคียวโคคุ (Nishikyogoku Sports Park) ไปจนถึงเส้นชัยที่บริเวณศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต มิยาโกะ เมสเซ่ (Miyako Messe) ตั้งอยู่ใกล้กับไฮไลท์ประจำเมืองอย่างเสาโทริอิ (Torii) แล้ว ตลอดเส้นทางการวิ่งยังได้ชมความสวยงามของ 7 มรดกโลกที่ได้รับการยกย่องโดย UNESCO เห็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดมากมาย ผ่านภูเขาทั้ง 5 ลูกของเกียวโตเลียบแม่น้ำ Katsura ที่มีสะพาน Togetsukyo ชื่อดังแห่ง Arashiyama เป็นแลนด์มาร์ค แล้ววนมาฝั่งแม่น้ำ Kamo ซึ่งมีสถานที่เที่ยวชื่อดังอย่างสวนพฤกษศาสตร์ และพระราชวังเกียวโตอิม พีเรียล อีกทั้งตลอดการแข่งขันยังมีขนม ผลไม้และน้ำดื่ม ช่วยเติมพลังนักวิ่งตามจุดต่างๆ พร้อมกับเสียงเชียร์จากประชาชน และพระจากวัดนินนาจิ (Ninna-ji) หนึ่งในวัดมรดกโลกของเกียวโตที่ออกมาโบกธงเชียร์ให้กำลังใจ โดยภาครัฐของเกียวโตจะนำรายได้จากการจัดงานไปช่วยเหลือฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างและสาธารณประโยชน์ของเมืองอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)