“Hugh Sorce” ร่วมกับ “เอวา ฟาร์ม่า จำกัด” ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BTXA โบท็อกสัญชาติฮ่องกงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงาน “BTXA 2025 Global Conference”

วงการแพทย์คึกคัก เตรียมพร้อมเชื่อมต่อแพทย์ทั่วโลกที่ใช้ BTXA ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับงาน BTXA 2025 Global Conference ภายใต้ธีม "Under the Same Sky" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 ที่ผ่านมา ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok
นำโดย “Dr. Hywel Yuen” ประธานกรรมการ บริษัท Hugh Sorce จากประเทศฮ่องกง ร่วมกับ “นายฐกรฐ์ กาญจนากร” ประธานกรรมการ บริษัท เอวา ฟาร์มา จำกัด ผู้จัดจำหน่าย BTXA™ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงาน BTXA 2025 Global Conference ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมต่อแพทย์ทั่วโลกที่ใช้ BTXA ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม "Under the Same Sky" ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้และเทคนิคการใช้ Botulinum Toxin Type A ในการรักษา โดยเฉพาะในเคสจริงจากทั่วโลก
ภายในงานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 ประเทศ มีจำนวนผู้ร่วมประชุม 140 ท่านเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการใช้ BTXA® ซึ่งเป็นโบทูลินั่มท็อกซินคุณภาพสูงที่ผลิตจากประเทศฮ่องกง ด้วยมาตรฐานอเมริกา ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% ช่วยลดโอกาสในการดื้อโบท็อก มีการออกฤทธิ์ที่แม่นยำและสามารถสลายได้เอง 100% โดยไม่มีสารตกค้าง เจลาตินที่ใช้ผลิตผ่านการรับรองจาก Sigma-Aldrich และ USFDA ปราศจาก BSE/TSE ทำให้เห็นผลเร็วใน 1–2 วัน ผลลัพธ์อยู่ได้นาน 6–8 เดือน
งานนี้ยังได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ Top User Thailand 2025 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน BTXA 3 ท่าน ได้แก่
- นพ.ณัฐพล อุดมเดชาเวช จาก NUTCHIKO CLINIC
- นพ.ทรงวุฒิ พรมโท จาก THE V-SAGE CLINIC
- นพ.สุวัฒ ชองรัมย์ จาก JAIDEE CLINIC
ที่ได้รับการยกย่องในด้านความเชี่ยวชาญ เทคนิค และการใช้ BTXA อย่างสูงสุดในประเทศไทย
งาน BTXA 2025 Global Conference ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพระดับโลกครั้งแรก พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของ AVA Pharma ในการนำความรู้ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระดับโลกมาสู่แพทย์ไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและผลลัพธ์ทางคลินิกสูงสุด