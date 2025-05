"MINTTY" คืนสเตจสุดปัง GENESIS OF A SIGMA GIRL SHOW

ร้อนแรงสมการรอคอย อลังการสมการตั้งตาดู สำหรับการคัมแบคสู่สายดนตรีของ "มิ้นท์ วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล หรือ มิ้นท์ อดีตสมาชิกวง Tiny-G"สาวไทยมากความสามารถที่เคยไปเดบิวต์เป็น ไอดอล เกิร์ล กรุ๊ป ที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้ว ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็พร้อมนั่งบัลลังก์สร้างมิติใหม่ และความแตกตางซึ่งเป็นเนเจอร์ของเธอให้กับวงการเพลงไทย โดยเธอใช้ชื่อว่า "MINTTY"(มิ้นท์ตี้)ล่าสุด "MINTTY" ก็เล่นใหญ่แปลงโฉม @Asgard Bangkok ไปเลย ด้วยการเนรมิต STAGE ขึ้นโชว์แบบต้องร้องว้าวกับ "GENESIS OF A SIGMA GIRL" ที่เธอนั้น มาออกสเต็ปวาดลวดลายเจ้าแม่สายแดนซ์ พร้อมแสง สี เสียงกระหึ่มสมฐานะในเพลง "Sigma Girl"ที่ก่อนหน้าในโลออนไลน์ได้ปล่อยน้ำจิ้มให้เห็นกันไปก่อนหน้านี้จนสร้างความฮือฮากันต่อเนื่อง"GENESIS OF A SIGMA GIRL"ได้ตัวแม่ ตัวมัม สายแซ่บ สวยฝีปากเริ่ดเวอร์อย่าง "ดีเจบุ๊คโกะ"มาเป็นพิธีกรดำเนินงานเมื่อพร้อมแล้ว เธอก็ทำหน้าทีเปิด STAGE ด้วย Show reel M.Flow Music ภาพรวมจะได้เห็นอะไรในค่ายบ้างทั้งผลงาน และเหล่าศิลปินในสังกัด และมาต่อกับ "Show reel Mintty"เพิ่งส่งไม้ต่อให้กับไฮไลท์ตัวจริงอย่าง "Show GENESIS OF A SIGMA GIRL"ที่ "MINTTY"ทำคนร่วมงานส่งเสียงกรี๊ด ปรบมือลั่นกับความปังในแบบที่ว่าหาตัวจับยากในแวดวงศิลปินยุคใหม่"MINTTY"ให้สัมภาษณ์บนเวทีถึงการคัมแบควงการเพลงว่า "การคัมแบคครั้งนี้พิเศษมาก เพราะหนูเลือก Sigma Girl เป็นเพลงเปิดตัว มันสะท้อนความมั่นใจและตัวตนของเราชัดเจนที่สุด มิ้นท์อยากให้ทุกคนรู้สึกกล้าที่จะเป็นตัวเองและไม่ต้องตามใครค่ะ "นอกจากนี้เธอยังกล่าวถึง SIGMA GIRL ซิงเกิลคัมแบคของเธอและการทำงานนี้ที่มีแทบจะทุกอารณ์อยู่ในกระบวนการก่อนจะสำเร็จออกมาอย่างที่เห็นกันว่า "สำหรับการคัมแบคครั้งนี้ หนูวางคอนเซปต์ ตั้งแต่ขั้นตอนแต่งเพลง โปรดิวซ์ ไปจนถึงการออกแบบท่าเต้น ทุกอย่างถูกคิดมาอย่างตั้งใจมาก เพื่อสะท้อนตัวตนของ มิ้นท์ให้ชัดเจนที่สุด เราอยากส่งต่อพลังให้กับทุกคนที่กำลังค้นหาความมั่นใจในตัวเอง ว่าทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ"และอีกหนึ่งความพิเศษในงานนี้ผู้ร่วมงานนั้นยังได้ลุ้นแจกของรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ Mintty ด้วย และเปิดท้ายกันที่การเก็บภาพความประทับใจกับ "GENESIS OF A SIGMA GIRL"https://youtu.be/74Gg2H9qFZA?si=0i1qDu8rbHucx8j7#GENESISOFASIGMAGIRL #SigmaGirl #MINTTY#minttywaranluck #มินท์ตี้ #MFLOWent #MFLOWmusicติดตามความเคลื่อนไหวMore About : MINTTYhttps://www.facebook.com/minttywaranluckhttps://twitter.com/minttywaranluckhttps://www.instagram.com/mintty.wahttps://www.tiktok.com/@mintty.waMore About : M.FLOW ENTERTAINMENThttps://www.youtube.com/@mflowmusic9254https://www.youtube.com/@MFlowEntertainment2019https://www.facebook.com/mflowenthttps://twitter.com/mflowtheserieshttps://www.instagram.com/m.flowentertainment/https://www.tiktok.com/@m.flowentertainment