“ซาแซง” เปิดใจ ไม่ได้ตั้งใจตาม “พี่จอง-คัลแลน” เผยพูดไป ยังไงก็โดนทัวร์ลง

“แก้ว” โต้ไม่ใช่ซาแซง “พี่จอง-คัลแลน” ยันไม่ได้ตาม แค่อยู่ในที่เดียวกัน ย้ำผลกระทบถึงครอบครัว เผยเคยอธิบายแต่ไม่มีใครเชื่อ วอนหยุดตราหน้า
หลังจากที่ “พี่จอง-คัลแลน” เจ้าของช่อง cullen hateberry ได้ออกมาเคลียร์ดรามา “ซาแซง” ตามไปทุกที่ หรือบางคนถึงขั้นรู้ตารางการบิน รวมไปถึงแพลนการท่องเที่ยวของทั้ง 2 หนุ่มจนแฟนคลับบางส่วนต้องออกโรงเตือนว่าเป็นการคุกคามความส่วนตัวไหม? โดยทั้ง 2 หนุ่มก็ได้ออกมาตอบประเด็นดังกล่าวว่า
คัลแลน : “ซาแซง ทุกคนเรียกว่าซาแซง แต่ผมไม่เคยคิดรู้สึกอะไรไม่สะดวกไม่สบายแบบนี้ พี่จองเป็นเหมือนกันใช่ไหม”
พี่จอง : “เราไปเที่ยวจังหวัดอื่น ที่คนจังหวัดอื่น เราไม่เคยคิดซาแซง ไม่เคยรู้สึกไม่สบาย”
คัลแลน : “เพราะว่าอันนี้มาจากความรักแล้วเราต้องขอบคุณครับ”
คัลแลน : “ครับ แต่ไม่เคย Cross the line (ล้ำเส้น) ครับ แล้วทุกคนก็ไปเที่ยวทุกคนช่วยตอนถ่าย ไม่มาใกล้ ๆ แต่อยู่ประมาณ 50 เมตร 100 เมตรอย่างนี้ จริงๆ ขอบคุณที่เข้าใจเรา รักนะครับ”
ล่าสุดหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่โดนกล่าวหาว่าเป็น “ซาแซง” ก็ได้ตอบโต้ผ่าน tiktok ชื่อ “แก้ว” ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นซาแซง แต่ที่ไม่ได้ออกมาแก้ข่าว เพราะพูดไปยังไงใครก็ตราหน้าไปแล้วว่าตัวเองเป็นซาแซง ยืนยันว่าไม่ให้ติดตามสองหนุ่มอย่างที่ทุกคนเข้าใจ และที่วันนี้เราตัดสินใจออกมาพูด เพราะเรื่องราวมันลุกลามไปถึงครอบครัวตนเอง
“เราขอออกมาอธิบายในส่วนของตัวเราเอง ที่มีคนมาแท็กถามในโพสต์ของ SOM.O.C.J.D นะคะ ก็เป็นแบบที่คัลแลนกับพี่จองบอกในสัมภาษณ์เลยค่ะ เป็นแบบนั้นเลยกับทริป ผีตาโขน ที่ทุกคนพากันเรียกและตราหน้าเราว่าเป็น ‘ซาแซง’ เพราะทริป จ.เลย (ผีตาโขน) เราก็ไปเที่ยวกับกลุ่มเรากันเองและเราติดคลิปของพวกเขาแค่ตอนลงเครื่อง
และหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นในคลิป คือไม่มีพวกเราติดในคลิปเขาอีก เพราะเราไม่ได้ตามเขาไป แบบที่หลายๆ คนคิด เราก็ไปเที่ยวของเรา เขาก็ไปเที่ยวของเขา พักก็พักกันคนละที่ ร้านหมูกระทะก็ไม่ได้ไป
แต่ที่จะมีเห็นคนในกลุ่มติดไปกับคลิปของคนอื่นที่โบสถ์ เพราะว่ากลุ่มเราอยู่ในโบสถ์ก่อนหน้าที่เขาจะไป แล้วพวกเขามาวนพระรอบโบสถ์กันทีหลัง ที่เห็นแว๊บเดียว เพราะกลุ่มเราเองก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้พวกเขาค่ะ เพราะตอนนั้นก็มีประเด็น เรื่องที่หลายเพจลงในกลุ่มว่าพวกเราเป็นซาแซง ขึ้นมาแล้ว
ส่วนเรื่องไฟลต์บิน ที่ทุกคนสงสัยและคิดว่าเราทำงานสนามบิน และเราต้องรู้ เราเองก็อยากยืนยันความจริงว่าเราไม่เคยรู้ไฟลต์และข้อมูลผู้โดยสาร หากต้องการตรวจสอบ สามารถส่งเรื่องมาที่ทำงานเราได้ค่ะและหากยังมีข้อสงสัยในเรื่องใด สามารถสอบถามได้ ถ้าเราตอบได้ เราก็ยินดีที่จะตอบ
สิ่งที่โดนกระทบด้วยคือมาญ่า - จูดี้ โดนหาว่าเกลือเป็นหนอน จูดี้โดนหนักสุดหาว่ารับของแบรนด์เนมจากการให้ข้อมูลการเดินทาง เราแค่อยากให้คุณออกมาเคลียร์เพื่อคนที่เขาโดนกระทบไปด้วยนะคะ
ถ้าให้ตอบตามที่คิด คือเราไม่อยากออกมาพูดอะไรแล้ว เพราะทุกคนตราหน้าเราเป็นซาแซงไปหมดแล้ว สื่อเล่นข่าว เปิดเผยหน้า ลามมาถึงครอบครัว เราเองก็ได้รับผลกระทบ และเราคิดว่า ต่อให้เราอธิบายไป ก็ไม่มีใครรับฟัง เพราะเราเคยอธิบายเรื่องงานเราไป แล้วก็ยังมีทัวร์มาลงที่เรา ไม่มีคนเชื่อ ครั้งนี้เราเลยเลือกที่จะเงียบ แล้วให้เวลาพิสูจน์ แต่อยู่ๆ ก็มีสัมภาษณ์ขึ้นมาอีก เราก็แค่ออกมาพูดในมุมของเราบ้าง แต่ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เราก็ไม่บังคับ เรื่องที่ผิด เราก็ยอมรับ แต่ถ้าเรื่องที่เราไม่ได้ทำ เราก็แค่อยากอธิบาย
ประจวบเราตั้งใจจะไปไหว้หลวงปู่ทวดกันอยู่แล้วค่ะ เพราะตอนนั้นเราไปจากงานไฟที่ราชบุรีที่พี่จูดี้กับน้องแดนไป ส่วนเรื่องฟิตเนส เราขอไม่ตอบใน ส่วนนี้นะคะ เพราะเราไม่รู้เรื่อง
เราเคยโพสต์อธิบายเรื่องการทำงานของเราไปแล้วครั้งนึง ว่าเราไม่สามารถรู้ไฟลต์บินได้ ในตอนที่เจอพวกเขาครั้งแรก แล้วเราโดนทัวร์ลงเราเลย คิดว่าต่อให้อธิบายให้คนที่ไม่รับฟัง เขาก็ไม่รับฟังเราหรอกค่ะ ครั้งนี้เราเลยไม่ออกมาพูดอะไรเรื่องไฟลต์บิน เราเองก็ไม่กล้าเอาหน้าที่การงานเราไปเสี่ยงหรอกค่ะ เวลาที่เห็นว่าเราเจอ ก็มีวันที่เราทำงานอยู่จุดนั้นเอง หรือบางทีพอมีคนที่ทำงานเจอ เขารู้ว่าเราชอบ เขาก็บอกเราว่าเจอแล้วเราก็ไปหา แต่วันไหนที่เราไม่ได้เข้างาน เราก็ไม่ได้เจอ แค่นั้นเลยค่ะ ที่ออกมาพูดวันนี้ เพราะเมื่อวานมีสัมภาษณ์ประเด็นเรื่องซาแซงขึ้นมาอีก เราเลยขอออกมาพูดบ้าง อะไรที่เราผิด ก็ว่าไปตามผิดแต่อะไรที่เราไม่ได้ทำ เราแค่อยากอธิบายค่ะ
เราเข้าใจคุณนะคะ เราเองตอนมีข่าว ก็อยากออกมาอธิบายมากเหมือนกัน เพราะพวกเราเองก็ได้รับผลกระทบ แต่เราเคยอธิบายเรื่องงานเราไปแล้ว เราก็โดนทัวร์ลง เราเลยคิดว่า ต่อให้อธิบายความจริงกับคนที่ไม่รับฟังไป เขาก็ไม่รับฟังอยู่ดี เราเลยเลือกที่จะเงียบ ให้เวลาเผยความจริงทุกอย่างออกมาเอง แต่เพราะเมื่อวานนักข่าวไปสัมภาษณ์เรื่องซาแซงอีก ซึ่งเราไม่รู้หรอก ว่าพี่จองคัลแลนหมายถึงใคร แต่หลายคนเคยตราหน้าเราว่าเป็นซาแซงเราเลยอยากออกมาพูดในส่วนของเราบ้าง แค่นั้นค่ะ
ถ้าให้ตอบตามความจริงที่คิด คือเราไม่อยากออกมาพูดอะไรแล้ว เพราะ ทุกคนตราหน้าเราเป็นซาแซงไปหมดแล้ว สื่อเล่นข่าว เปิดเผยหน้าลามมาถึงครอบครัว เราเองก็ได้รับผลกระทบและเราคิดว่าต่อให้เราอธิบายไป ก็ไม่มีใครรับฟังเพราะเราเคยอธิบายเรื่องงานเราไป แล้วก็ยังมีทัวร์มาลง ไม่มีคนเชื่อ ครั้งนี้เราเลยเลือกที่จะเงียบแล้วให้เวลาพิสูจน์ แต่อยู่ๆ ก็มีการสัมภาษณ์ขึ้นมาอีก เราก็แค่ออกมาพูดในมุมของเราบ้าง แต่ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เราไม่บังคับค่ะ”