กุมารผจญภัย "Kumarn: The Wandering Spirit" เปิด Wishlist บน Steam แล้ว!

ผู้พัฒนาเกมชาวไทย WereBuff Studio ร่วมกับ Kantana Motion Pictures ประกาศเปิดตัว "Kumarn: The Wandering Spirit" (กุมาร: ผีเรร่อน) เกมผจญภัยสยองขวัญสไตล์ไทยรูปแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานลี้ลับของไทย พร้อมเปิด Wishlist บน Steam แล้ว
ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "กุมาร" ที่มี "เซ็บ" ม้าลายวิญญาณผู้ซื่อสัตย์เป็นเพื่อนคู่หู เมื่อศาลที่เป็นที่พักพิงของทั้งคู่ถูกรื้อถอนออกไปอย่างกะทันหัน ทำให้สูญเสียทั้งบ้านและที่สิงสถิต จึงต้องออกเดินทางตามหาที่อยู่อาศัยใหม่ ทว่าหนทางกลับเต็มไปด้วยภัยอันตรายและการหลอกหลอนจากวิญญาณไทยสุดสยอง ไม่ว่าจะเป็น ผีตาโขน, กระสือ, แม่นาค และอีกมากมาย พวกเขาจะสามารถเอาตัวรอดจากอุปสรรคเหล่านี้ได้หรือไม่
คุณสมบัติเด่นของเกม:
● บรรยากาศสยองขวัญสไตล์ไทยที่แฝงความน่าขนลุกและความลึกลับในทุกย่างก้าว ถ่ายทอดเสมือนจริงผ่านภาพและเสียง
● พบกับศัตรูผีไทยในตำนาน ไม่ว่าจะเป็น ผีตาโขน กระสือ ไปจนถึง แม่นาค ที่มาพร้อมกับพฤติกรรมและวิธีไล่ล่าที่แตกต่างกัน ผู้เล่นต้องใช้ไหวพริบ ความเงียบ และหาเส้นทางซ่อนตัวเพื่อหลบหนีจากการตามล่า
● ผู้เล่นรับบทเป็น "กุมาร" วิญญาณผู้สูญเสียบ้านหลังการถูกรื้อถอนศาล โดยจะมีม้าลาย วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเป็นเพื่อนและช่วยเหลือตลอดการเดินทาง ซึ่งความผูกพันลึกซึ้งของทั้งสองจะถูกใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการผจญภัยครั้งนี้
● เกมแนวแพลตฟอร์ม 2.5D ผสมผสานการผจญภัย สยองขวัญ และการแก้ปริศนา ผู้เล่นต้องออกสำรวจ และใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากเหล่าผีไทยที่พร้อมจู่โจมได้ทุกเมื่อ
ตัวเกมพัฒนาด้วย Unreal Engine 5 และจะเตรียมวางจำหน่ายบน PC และคอนโซลในภายหลัง สามารถกดติดตาม Wishlist ได้แล้วบน Steam
