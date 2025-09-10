สื่อแฉสัมพันธ์ซับซ้อน "ซากากุจิ เคนทาโร่" พัวพัน "นากาโนะ เมย์" ทั้งที่ยังคบแฟนสาวนอกวงการ

ความรักซ้อนซับ! ซากากุจิ เคนทาโร่ ถูกแฉสัมพันธ์นากาโนะ เมย์ ขณะคบช่างผมสาวรุ่นพี่ – สุดท้ายเลิกกันเพราะมุ่งอาชีพการแสดง
นิตยสารญี่ปุ่น Bunshun รายงานว่า ซากากุจิ เคนทาโร่ (34 ปี) พระเอกหนุ่มชื่อดัง กำลังใช้ชีวิตอยู่กินกับแฟนสาวนอกวงการที่อายุมากกว่า 3 ปี ทำงานในวงการความงาม แต่ในขณะเดียวกันกลับมีข่าวพัวพันรักลับกับ นากาโนะ เมย์ (25 ปี) นักแสดงสาวที่กำลังเผชิญกระแสฉาวอย่างหนัก
รายงานระบุว่า ซากากุจิ คบหากับแฟนสาวคนปัจจุบัน (สื่อเรียกว่า “A-ซัง”) มานานราว 4 ปี ก่อนเลิกราเพราะฝ่ายหญิงอยากแต่งงาน แต่ซากากุจิต้องการเดินหน้าสู่เป้าหมายระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม Bunshun ยังอ้างว่า เขามีสัมพันธ์กับนากาโนะ เมย์ ตั้งแต่ราว 3 ปีก่อน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวทับซ้อนกับความรักกับแฟนสาว
ไม่ใช่ครั้งแรกที่นากาโนะถูกพัวพันข่าวรักซ่อนเร้น
ปี 2021 เธอเคยถูก Shūkan Bunshun แฉว่ามีสัมพันธ์ลับกับ เคย์ ทานากะ นักแสดงรุ่นพี่ที่มีครอบครัวแล้ว หลักฐานคือภาพจับมือถือแขนและเซลฟี่ใกล้ชิดในงานฮัลโลวีน
ต่อมา มีรายงานว่าเธอมีความสัมพันธ์ซ้อนกับนักแสดงเกาหลีใต้ คิม มูจุน (26 ปี) จากซีรีส์ Caster โดยมีภาพใช้ชีวิตร่วมกันในอพาร์ตเมนต์และออกงานเลี้ยงคู่กัน
ผลกระทบจากข่าวฉาวทำให้นากาโนะสูญเสียสัญญาสปอนเซอร์หลายฉบับ บทบาทในละครบางเรื่องถูกลดลง และถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าภาพลักษณ์ “สะอาดบริสุทธิ์” ที่เคยสร้างไว้พังทลาย
ความสัมพันธ์นี้ซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อมีการเปิดเผยว่า A ช่างทำผมและเมกอัพมืออาชีพ เคยทำงานให้กับนักแสดงรุ่นพี่ เคย์ ทานากะ มาก่อนด้วย
ขณะที่ต้นสังกัดของนากาโนะ เมย์ ยอมรับว่าเธอเคยคบหากับซากากุจิจริง แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าช่วงเวลานั้นทั้งคู่ต่างมีใครอยู่แล้วหรือไม่ ส่วนฝั่งต้นสังกัดของซากากุจิเองก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มกับ A โดยเผยว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ซากากุจิได้ปรึกษาเรื่องที่ฝ่ายหญิงต้องการแต่งงาน แต่เขายังอยากมุ่งไปที่เส้นทางการแสดง จึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และแยกกันอยู่แล้ว
สำหรับ ซากากุจิ แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ Shanti Days 365 Days, Happy Breath (2014) และมีชื่อเสียงโด่งดังในเกาหลีเพราะหน้าคล้าย ซอคังจุน เขายังร่วมงานโปรเจกต์ข้ามชาติหลายเรื่อง รวมถึงซีรีส์ After Love Comes ของ Coupang Play
ล่าสุดเขายังปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอหนังสั้นของ ลิซ่า BLACKPINK เพลง DREAM ซึ่งได้รับคำชมว่ามีเคมีเข้ากันอย่างลึกซึ้ง