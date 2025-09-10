xs
สื่อแฉสัมพันธ์ซับซ้อน "ซากากุจิ เคนทาโร่" พัวพัน "นากาโนะ เมย์" ทั้งที่ยังคบแฟนสาวนอกวงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ต้นสังกัดยอมรับว่า ซากากุจิ เคนทาโร่ และ นากาโนะ เมย์ เคยคบกันจริง แต่ฝ่ายหญิงไม่ทราบว่าเขามีแฟนอยู่แล้ว
ความรักซ้อนซับ! ซากากุจิ เคนทาโร่ ถูกแฉสัมพันธ์นากาโนะ เมย์ ขณะคบช่างผมสาวรุ่นพี่ – สุดท้ายเลิกกันเพราะมุ่งอาชีพการแสดง

นิตยสารญี่ปุ่น Bunshun รายงานว่า ซากากุจิ เคนทาโร่ (34 ปี) พระเอกหนุ่มชื่อดัง กำลังใช้ชีวิตอยู่กินกับแฟนสาวนอกวงการที่อายุมากกว่า 3 ปี ทำงานในวงการความงาม แต่ในขณะเดียวกันกลับมีข่าวพัวพันรักลับกับ นากาโนะ เมย์ (25 ปี) นักแสดงสาวที่กำลังเผชิญกระแสฉาวอย่างหนัก

รายงานระบุว่า ซากากุจิ คบหากับแฟนสาวคนปัจจุบัน (สื่อเรียกว่า “A-ซัง”) มานานราว 4 ปี ก่อนเลิกราเพราะฝ่ายหญิงอยากแต่งงาน แต่ซากากุจิต้องการเดินหน้าสู่เป้าหมายระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม Bunshun ยังอ้างว่า เขามีสัมพันธ์กับนากาโนะ เมย์ ตั้งแต่ราว 3 ปีก่อน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวทับซ้อนกับความรักกับแฟนสาว

ทั้งคู่เคยร่วมงานกันหลายครั้ง
ไม่ใช่ครั้งแรกที่นากาโนะถูกพัวพันข่าวรักซ่อนเร้น

ปี 2021 เธอเคยถูก Shūkan Bunshun แฉว่ามีสัมพันธ์ลับกับ เคย์ ทานากะ นักแสดงรุ่นพี่ที่มีครอบครัวแล้ว หลักฐานคือภาพจับมือถือแขนและเซลฟี่ใกล้ชิดในงานฮัลโลวีน

ต่อมา มีรายงานว่าเธอมีความสัมพันธ์ซ้อนกับนักแสดงเกาหลีใต้ คิม มูจุน (26 ปี) จากซีรีส์ Caster โดยมีภาพใช้ชีวิตร่วมกันในอพาร์ตเมนต์และออกงานเลี้ยงคู่กัน

ผลกระทบจากข่าวฉาวทำให้นากาโนะสูญเสียสัญญาสปอนเซอร์หลายฉบับ บทบาทในละครบางเรื่องถูกลดลง และถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าภาพลักษณ์ “สะอาดบริสุทธิ์” ที่เคยสร้างไว้พังทลาย

สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ซากากุจิอาศัยอยู่กับอดีตแฟนสาวซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าในอพาร์ตเมนต์เดียวกันมาระยะหนึ่ง
ความสัมพันธ์นี้ซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อมีการเปิดเผยว่า A ช่างทำผมและเมกอัพมืออาชีพ เคยทำงานให้กับนักแสดงรุ่นพี่ เคย์ ทานากะ มาก่อนด้วย

ขณะที่ต้นสังกัดของนากาโนะ เมย์ ยอมรับว่าเธอเคยคบหากับซากากุจิจริง แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าช่วงเวลานั้นทั้งคู่ต่างมีใครอยู่แล้วหรือไม่ ส่วนฝั่งต้นสังกัดของซากากุจิเองก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มกับ A โดยเผยว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ซากากุจิได้ปรึกษาเรื่องที่ฝ่ายหญิงต้องการแต่งงาน แต่เขายังอยากมุ่งไปที่เส้นทางการแสดง จึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และแยกกันอยู่แล้ว

สำหรับ ซากากุจิ แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ Shanti Days 365 Days, Happy Breath (2014) และมีชื่อเสียงโด่งดังในเกาหลีเพราะหน้าคล้าย ซอคังจุน เขายังร่วมงานโปรเจกต์ข้ามชาติหลายเรื่อง รวมถึงซีรีส์ After Love Comes ของ Coupang Play

ล่าสุดเขายังปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอหนังสั้นของ ลิซ่า BLACKPINK เพลง DREAM ซึ่งได้รับคำชมว่ามีเคมีเข้ากันอย่างลึกซึ้ง

นากาโนะ เมย์ เคยมีข่าวฉาวกับนักแสดงรุ่นพี่ เคย์ ทานากะ ที่มีครอบครัวแล้ว แต่เธอปฏิเสธความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ยืนยันว่าเป็นเพียงเพื่อน


