พบศพเน่าในรถแร็พเปอร์อเมริกัน! ตำรวจเร่งคลี่ปม

ตำรวจลอสแอนเจลิสพบศพถูกห่อในรถเทสลาชื่อศิลปินดัง D4vd ยืนยันไม่ใช่เจ้าตัวที่กำลังทัวร์และเพิ่งโปรโมตในเกาหลี เร่งสอบหาสาเหตุและตัวตนผู้ตาย ข่าวสร้างความช็อกแฟนเพลงทั่วโลก
มื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา สื่อสหรัฐฯ รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนครลอสแอนเจลิส (LAPD) พบศพอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกอายัดไว้ หลังได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรงโชยออกมาจากรถที่จอดอยู่ในลานเก็บรถ
ตำรวจเปิดเผยว่าศพถูกห่ออยู่ในถุงและถูกพบภายในรถ Tesla รุ่นปี 2023 คันหนึ่ง ซึ่งถูกลากมาจากย่าน Hollywood Hills มาจอดไว้ที่ลานจอดรถบนถนน North Mansfield Avenue ในย่านฮอลลีวูดมาหลายวัน ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ต่อมามีการยืนยันว่ารถคันดังกล่าวจดทะเบียนในชื่อของศิลปินชื่อดัง เดวิด แอนโทนี เบิร์ก หรือที่รู้จักกันในชื่อ D4vd นักร้อง-นักแต่งเพลงดาวรุ่งผู้สร้างชื่อจากเพลงฮิตไวรัล “Romantic Homicide” และ “Here With Me” ที่กวาดยอดสตรีมทะลุพันล้านครั้งในแต่ละเพลง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนของผู้เสียชีวิต และย้ำว่าขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยถูกจัดให้เป็น การสืบสวนการเสียชีวิต ไม่ใช่คดีฆาตกรรมในทันที
แม้จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับแฟนเพลง แต่รายงานยืนยันว่า D4vd ไม่ใช่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากเจ้าตัวยังอยู่ระหว่างการเดินสายทัวร์ Withered World Tour ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม และเพิ่งอัปเดตโซเชียลมีเดีย รวมถึงมีกำหนดขึ้นแสดงที่ลอสแอนเจลิสในวันที่ 20 กันยายนนี้
ศิลปินวัย 19 ปีจากเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เริ่มต้นทำเพลงจากตู้เสื้อผ้าของพี่สาว ก่อนจะโด่งดังไปทั่วโลกจากแนวเพลงที่ผสมผสานหลากหลายสไตล์อย่างลงตัว จนกลายเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในวงการ
ความตื่นตระหนกในหมู่แฟน K-Pop เกิดขึ้นเพราะ D4vd เคยมาโปรโมตผลงานในเกาหลีใต้หลายครั้ง ทั้งในช่วงปลายปี 2024 และเดือนพฤษภาคม 2025 โดยได้ขึ้นเวที M!Countdown จัดกิจกรรมบัสกิงในโซล และได้พบกับศิลปินไอดอลมากมาย
เขายังได้ ร่วมงานกับ ฮยอนจิน แห่ง Stray Kids ที่มาฟีเจอริงในอัลบั้มเดบิวต์ของเขา หลังจากทราบว่าไอดอลคนดังเป็นแฟนเพลงของตน รวมถึงการทำงานร่วมกับศิลปินอีกหลายราย เช่น Hannah Bahng, Keshi และ Julia Wolf
จนถึงขณะนี้ ตำรวจลอสแอนเจลิสยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า ใครคือผู้เสียชีวิต หรือเหตุใดร่างจึงไปอยู่ในรถของ D4vd แต่ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังตัวนักร้องเอง
ตัวแทนของ D4vd ยังไม่ได้ออกมาแถลงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ข่าวนี้สร้างความตกใจและความกังวลอย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มแฟน K-Pop ที่เพิ่งเห็นเขาร่วมงานกับศิลปินเกาหลีไม่นานมานี้