"อีมินโฮ" ครองแชมป์พระเอกฮันรยูอันดับ 1 ของโลก 12 ปีซ้อน – "คิมซูฮยอน" ติดอันดับ 4

ตามผลสำรวจจาก “2025 Global Hallyu Survey” โดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ร่วมกับมูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของเกาหลีความนิยมของอีมินโฮยังคงไม่เสื่อมคลาย ด้วยผลงานขึ้นหิ้งอย่าง Boys Over Flowers และ Pachinko ที่ส่งให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังข้ามทวีปทั้งเอเชีย อเมริกา และยุโรป1. อีมินโฮ2. กงยู – จากกระแสฮิต Train to Busan3. ซงฮเยคโย – ยังคงแรงจาก The Glory4. คิมซูฮยอน – ร้อนแรงจากบทบาทใน Queen of Tears แม้ล่าสุดจะเผชิญกับข่าวฉาวอย่างรุนแรง5. อีจงซอก – แม้พักงานแต่ยังครองใจแฟนๆ ต่อเนื่องอีมินโฮยังทำสถิติ อันดับ 1 ทุกภูมิภาค ที่ทำการสำรวจ ขณะที่กงยูครองอันดับ 2 ในอเมริกาและยุโรป, คิมซูฮยอนขึ้นอันดับ 2 ในตะวันออกกลาง, ซงฮเยคโยนำในเอเชีย-แปซิฟิก และฮยอนบินมาแรงในแอฟริกาBTS ครองแชมป์ศิลปินเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกที่ 29.1%BLACKPINK ตามมาอันดับ 2 ที่ 13.1% แม้ทั้ง BTS และ BLACKPINK จะยังอยู่ในช่วงพักวงก็ตามโดย ลิซ่า ยังติดอันดับ 5 ในการสำรวจแถบเอเชีย-แปซิฟิกส่วน โรเซ่ ติดอันดับในตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกจากเพลง “APT.”จองกุก และ จีมิน แห่ง BTS ก็มีชื่ออยู่ในโผด้วยเช่นกัน