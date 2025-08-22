“จองแฮอิน–หมาก–คิมเบอร์ลี่” แท็กทีมเสิร์ฟโมเมนต์ฟินกลางไอคอนสยาม

งาน SAWASDEE KOREA: KOREA WELCOMES YOU โดย KTO ขนทั้งความฟินและความหวานมาให้แฟน ๆ ได้สัมผัสกันแบบเต็มแม็กซ์! เมื่อ จองแฮอิน พระเอกหนุ่มรอยยิ้มอบอุ่น พร้อมละลายหัวใจคนไทยในระยะใกล้ชิด แท็กทีม หมาก ปริญ & คิมเบอร์ลี่ คู่รักสุดปังแห่งวงการ แชร์โมเมนต์โรแมนติกจากทริปเกาหลี หวานจนอยากจองตั๋วตามรอย
นอกจากโมเมนต์ฟิน ๆ KTO ยังจัด Mini Concert จากศิลปินเกาหลีและไทยสุดฮอต ได้แก่ No One Else, ATLAS และ THE FIX พร้อมการแสดงวัฒนธรรมเกาหลี และโซน K-Beauty ให้สนุกแบบจัดหนักกันทั้งวัน 30–31 ส.ค. 2568 ⏰ 10:00–20:00 น. 📍 ชั้น 7 สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยาม