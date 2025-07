RUEL เปิดตัวยุคใหม่ของเขา กับซิงเกิลติดหู “I CAN DIE NOW”

นอกจากนี้ Ruel ยังส่งมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งกำกับโดยsweetiepie (Neema Sadeghi + Ethan Frank) ที่เคยทำผลงานให้กับ Gracie Abrams , Role Model และ Lizzy McAlpine โดยมิวสิกวิดีโอจะเปิดตัวครั้งแรกในเวลา 9:00 น. ตามเวลาทางฝั่งตะวันออกของอเมริกา ทาง MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop และบนบิลบอร์ดย่าน Paramount Times Squareแนวทางโปรโมตเพลงนี้มีความขี้เล่นและน่าติดตาม โดยมุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยทางการแพทย์แบบสมมติที่เรียกว่า “กลุ่มโรคประสาทที่มีความปรารถนาขั้นรุนแรง” (ICDN) แนวคิดนี้มาจากมิวสิกวิดีโอเหนือจริงของซิงเกิลนี้ที่เล่าเรื่องราวของ Ruel ที่เข้ารับการรักษาจากภาวะตกหลุมรักจนสติหลุด แฟนเพลงจะได้รับเชิญให้เข้าไปอยู่ในโลกอันเจิดจ้าผ่านเนื้อหาและการเล่าเรื่องที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ซึ่งทำให้ไอเดียนี้มีชีวิตชีวาด้วยอารมณ์ขันและความอบอุ่นหัวใจเพื่อเฉลิมฉลองกับการเปิดตัวเพลงนี้ Ruel ยังได้จัดกิจกรรมป๊อปอัปสุดพิเศษในคืนวันพรุ่งนี้ที่สุสานHollywood Forever Cemetery อันโด่งดังในลอสแอนเจลิส ที่ซึ่งเขาจะแสดงสดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกากับเพลง “I Can Die Now” โดยก่อนหน้านี้ เขาเคยโชว์เปิดตัวครั้งแรกที่ Red Bull Symphonic shows in Sydney มาแล้วRuel พูดถึงซิงเกิลนี้ว่า “ผมรอมานานแสนนานที่จะได้ปล่อยเพลง I Can Die Now ออกมา ผมชอบความขัดแย้งกันระหว่างชื่อเพลงกับธีม รวมถึงพลังงานของเพลงนี้ ถ้าคุณได้ฟังแล้วจะรู้เลยว่าผมหมายถึงอะไร ยิ่งไปกว่านั้น ICDN ยังเป็นรสชาติแรกของอัลบั้มใหม่ของผมว่าจะออกมาเป็นอย่างไร..”“I Can Die Now” ถูกเขียนขึ้นระหว่างการทำงานในแนชวิลล์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในปีที่ Ruelประสบความสำเร็จอย่างงดงาม หลังย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสและเซ็นสัญญากับ Giant Music เขาก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงระดับแนวหน้ารุ่นใหม่ที่มาปลดล็อกแนวดนตรีที่สดใหม่ ซิงเกิลนี้สะท้อนถึงความมั่นใจและอิสระแห่งการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนไปสู่บทต่อไปเพลงนี้เป็นผลงานต่อเนื่องจากปี 2024 ที่อัดแน่นไปด้วยผลงานของ Ruel ทั้งการปล่อย EP ชุดที่ 4 และโปรเจกต์คัฟเวอร์ครั้งแรกในชื่อ Adaptations รวมถึงการขึ้นแสดงสดครั้งแรกบนเวที Lollapalooza Chicagoซึ่งกลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของผู้ชมอย่างไม่ต้องสงสัย การเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลดังกล่าวยังส่งให้เขาเป็นที่จับตามองในระดับโลก การทัวร์รอบโลกที่บัตรขายหมดเกลี้ยงถึง 4 ครั้ง , การแสดงในงาน Camp Flog Gnaw ของ Tyler, the Creatorและการขึ้นแสดงในฐานะศิลปินรับเชิญหลายครั้งในงาน Coachella ร่วมกับศิลปินอย่าง SG Lewis และเพื่อนที่ร่วมงานกันมายาวนาน Omar Apollo“I Can Die Now” สะท้อนถึงความมั่นใจและความขี้เล่นที่เพิ่มขึ้นของ Ruel พร้อมนำเสนอรสชาติแรกของดนตรีและจิตวิญญาณที่แฟนเพลงสามารถคาดหวังได้จากเขาในบทถัดไป