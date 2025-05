เซอร์ไพรส์กลางราชมังฯ! “แจ็คสัน หวัง” เปิดตัว “BUCK” ซิงเกิลใหม่จาก MAGIC MAN 2 บนเวทีคอนเสิร์ต GOT7 ที่ไทย!!

สร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ต่อหน้าแฟนคลับ!! “แจ็คสัน หวัง” (JACKSON WANG) ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต GOT7 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร เมื่อค่ำคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยเจ้าตัวได้แสดงสดเพลง “GBAD” ซิงเกิลเดี่ยวจากอัลบั้มใหม่ MAGIC MAN 2 เป็นครั้งแรกต่อหน้าแฟนๆ ท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างล้นหลามและในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แจ็คสันก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับแฟนๆ ด้วยการปล่อยทีเซอร์แรกของเพลงใหม่ล่าสุด “BUCK” ผ่านฉากการทุบปลาหมึกอย่างดุดันในวิดีโอ ซึ่งสะท้อนพลังและเอกลักษณ์อันชัดเจนของเขา สร้างความสั่นสะเทือนบนโลกโซเชียลและทำให้แฟนๆ ต่างตั้งตารอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพลง BUCK ถูกยกให้เป็นซิงเกิลแดนซ์ตัวแทนของอัลบั้ม MAGIC MAN 2 ที่เต็มไปด้วยพลัง อีกทั้งในทีเซอร์ยังสานต่อสไตล์การเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแจ็คสันและสร้างแรงกระเพื่อมในหมู่แฟนเพลงทั่วโลกโดย BUCK ถือเป็นซิงเกิลที่ 3 จากอัลบั้ม MAGIC MAN 2 และมีกำหนดปล่อยอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ พร้อมมิวสิกวิดีโอสุดเข้มข้น หนึ่งในเนื้อร้องที่โดดเด่นของเพลงคือ “I dreamed of going all the way to hell to deal with you” สะท้อนอารมณ์และตัวตนของแจ็คสันอย่างชัดเจนในแบบที่ไม่ผ่านการแต่งแต้มใดๆหลังจากปล่อยทีเซอร์ซิงเกิล BUCK อย่างเป็นทางการ แจ็คสันยังคงเดินหน้าใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดตัวตนอย่างลึกซึ้ง สะท้อนความจริงใจ ความเปราะบาง และพัฒนาการที่เติบโตไปพร้อมกับเส้นทางศิลปะของเขา อัลบั้มเต็ม MAGIC MAN 2 เตรียมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้!!#แจ็คสันหวัง #JACKSONWANG #BUCK #GBAD #TEAMWANG #TEAMWANGrecords