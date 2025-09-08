“อ.ที สยามคเณศ” จัดงานคเณศจตุรถี2568 ยิ่งใหญ่ ณ บิ๊กซี ราชดำริ

“อาจารย์พิทักษ์ โค้ววันชัย” หรือ “อ.ที” จัดงานคเณศจตุรถี ประจำปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันเสาร์ 6 กันยายน 2568 ที่ชั้น 7 ห้างบิ๊กซี ราชดำริ ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ โดยในงานจะมีกิจกรรมขอพรพระพิฆเนศปางเศรษฐี และ พระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่
เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลแห่งเทศกาลคเณศจตุรถี มีพิธีสักการะองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง เพื่อร่วมขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีความสุข และสำเร็จสมปรารถนา
พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้จัดขึ้นโดย อาจารย์พิทักษ์ โค้ววันชัย จากเทวาลัยสยามคเณศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูและนักเขียนผู้เผยแพร่ศาสตร์องค์เทพมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี
ภายในงานมีศิลปินนักร้อง นักแสดง คนในวงการบันเทิง อาทิ นุชจรี ศรีราชา, ดร.วโรดม ศิริสุข, นักแสดงวายคู่ฮิต เล้ง ณัฐพล และ แสตมป์ พรวศิน จากซีรีส์ "ลอยแก้ว", ครูมิ้งค์ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร, อั้ม รัฐ ริมธีรกุล, สิริภัสร หมวดอ่อน, สองนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ "ลอยแก้ว" สนุ๊กเกอร์ สถาพร ชุ่มจิตร, เจแปน ธาวิน ศรีพุ่ม และผู้ศรัทธาในองค์พิฆเนศร์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ความพิเศษในงานนี้ ยังได้รับเกียรติจาก โก้ มิสเตอร์แซกแมน มาเป่าแซกถวายองค์พ่อพิฆเนศร์ สร้างบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อพิฆเนศร์อย่างที่สุด
นอกจากนี้บรรยากาศภายในงานยังเปี่ยมล้นไปด้วยพลังศรัทธาและความเป็นสิริมงคล โดยมีการจัดพิธีบูชาพระพิฆเนศอย่างยิ่งใหญ่ตามธรรมเนียมอินเดีย พร้อมทั้งการสวดมนต์และประกอบพิธีถวายแด่องค์พระพิฆเนศอย่างสมพระเกียรติ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อรับพลังแห่งความเมตตาจากองค์พระพิฆเนศที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมีความสำเร็จสมปรารถนาต่อไป
ตบท้ายด้วยบรรยากาศสุดเซอร์ไพร์สเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงหนุ่ม แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล ที่เหล่าบรรดาแฟนคลับยกเค้กวันเกิดมามอบให้ในงาน เป็นบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นมากๆ