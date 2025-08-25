แจกพิกัด “14 จุดบูชาพระพิฆเนศ” ทั่วไทย ขอพรเสริมความปัง “เทศกาลคเณศจตุรถี”

ชวนเสริมความปังเนื่องใน “เทศกาลคเณศจตุรถี” โดยปีนี้ (2568) ตรงกับวันที่ 27 ส.ค. - 6 ก.ย. 68 ด้วยการสักการะขอพรองค์พระพิฆเนศ 14 จุดทั่วไทย พร้อมแจกเคล็ดลับการไหว้และการเตรียมของไหว้ให้ถูกต้อง
ครั้งนี้ขอแจก 14 พิกัดไหว้พระพิฆเนศทั่วไทยให้สายมูได้ไปตามรอยกัน
- พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- พระพิฆเนศห้วยขวาง กรุงเทพฯ
- ปราสาทนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- พระพิฆเนศหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
- วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
- อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- วัดโพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา
- วัดเทพมณเฑียร กรุงเทพฯ
- เทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่ จ.นนทบุรี
- วัดแขก สีลม กรุงเทพฯ
- อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก
- วัดวิษณุ กรุงเทพฯ
- พิฆเนศวรเทวาลัย จ.เชียงใหม่
- มหาเทวลัย พระพิฆเนศปางมหาราชา จ.สมุทรปราการ
สำหรับเคล็ดลับไหว้พระพิฆเนศมีดังนี้
* ชำระร่างกายให้สะอาด
* ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส
* ระบุชื่อ วันเดือนปีเกิดของตัวเองให้ละเอียด
* ระบุสิ่งที่ขอให้ชัดเจน (แนะนำขอเพียง 1 ข้อที่ต้องการมากที่สุด)
* กระชิบหูพี่หนูมุสิกะ บริวารองค์พ่อโดยปิดหู พี่หนู 1 ข้าง
* บริจาค ทาน หรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้
สิ่งที่ต้องเตรียมของไหว้พระพิฆเนศ
* รูป เทียน กำยาน กระถางธูปหรือโถกำยาน
* ดอกไม้หรือดอกพวงมาลัย (แนะนำดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบัว หรือดอกชบา)
* ผลไม้ต่าง ๆ ได้ทุกชนิด
* น้ำดื่มสะอาดและนม ขนมหวาน รวมกันให้ได้ 5 ชนิดขึ้นไป (แนะนำขนมลาดู ขนมโมทกะ)
* เมล็ดข้าวสาร เมล็ดถั่วชนิดต่าง ๆ
สิ่งที่ห้ามถวายคือ ของที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือมีส่วนผสมของไข่
ขั้นตอนการไหว้
* ถวายเครื่องสักการะ
* วางดอกไม้ไหว้หน้าเทวรูป
* จุดเทียน รูปหอม กำยาน
* ทำจิตใจให้สงบ ตั้งนะโม 3 จบ
* เริ่มกล่าวบทสวดพระพิฆเนศ
* อธิษฐานขอพร
* กล่าวคำว่า "โอม ศานติ" (3 ครั้ง)
สำหรับบทสวดแบบสั้น (3,5,7,9 จบ ตามสะดวก)
โอม ศรี คณศายะ นะมะฮา
บทสวดพระพิฆเนศ
โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ ศรี
สิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะ อัสถะวินายักกา
นะโม นะมะหะ คณปติ บับปา โมรยา มังกามูรติ โมรยา
