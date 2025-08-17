“มิ้นท์ อรรถวดี” ปล่อยซิงเกิลใหม่ เพลงรักสุดโรแมนติกแห่งปี

หลังจากกลับมาสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงอีกครั้งเมื่อปี 2023 ด้วยเพลง “เธอคือเหตุผล (You’re the reason) feat. โก้ มิสเตอร์แซกแมน” ล่าสุด มิ้นท์-อรรถวดี จิรมณีกุล ไฮโซและนักร้องชื่อดังได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด “เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ (My Shining Star)” เพลงรักโรแมนติกที่อบอวลไปด้วยความเชื่อในความรักและพรหมลิขิต
“เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ” เป็นเพลงป๊อปฟังสบายที่ผสมผสานดนตรีแนว Soul และ Ballad เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพลงนี้โดดเด่นด้วยการบันทึกเสียงดนตรีสดทุกชิ้น ทั้งกีตาร์ เปียโน ไวโอลิน ดับเบิบเบส และกลอง โดยเฉพาะเสียงไวโอลินที่บรรเลงได้อย่างไพเราะช่วยเพิ่มความโรแมนติกและสื่อถึงความรู้สึกจากหัวใจได้อย่างลึกซึ้ง
งานนี้มิ้นท์ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทำงานอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การดีไซน์เสียงร้องด้วยตัวเอง การอัดไกด์ ไปจนถึงการคิดไลน์ประสาน รวมถึงการช่วยออกแบบคอนเซ็ปต์ชุดและการแต่งกายอีกด้วย เพลงนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สาวมิ้นท์ตั้งใจอย่างมากเพื่อมอบให้กับแฟนๆ ของเธอ
สำหรับแฟนเพลงยุค Y2K ที่เติบโตมากับเพลงฮิตของมิ้นท์ อย่าง “รักเธอที่สุด, แน่ใจว่ารัก และรางวัลที่ยิ่งใหญ่ เพลงเธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ (My Shining Star) จะเป็นอีกเพลงรักที่จะเข้าไปอยู่ในใจทุกคนได้อย่างแน่นอน ยังไงแฟนของมิ้นท์สามารถฟังเพลง “เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ (My Shining Star)” ได้แล้ววันนี้ทาง Spotify และทุกช่องทางสตรีมมิ่งออนไลน์
#CelebOnline #อรรถวดีจิรมณีกุล #มิ้นท์อรรถวดี #เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ #MyShiningStar #เพลงรักสุดโรแมนติกแห่งปี #เพลงซิงเกิลใหม่ #ข่าวtiktok #ข่าวเซเลบ #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ