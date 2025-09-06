“บีบี” สาวน้อยวัย 16 คว้าแชมป์ The Face Thailand Season 6 ทีมเมนเทอร์ “แพนเค้ก” สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุด

“บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค” สาวน้อยวัย 16 ปี จากทีมเมนเทอร์ “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์“ กระโดดตัวลอยปล่อยพลังดีใจแบบสุดตัว หลังเฉือนชนะตัวเต็ง “ไฮดี้-กวาง” คว้าแชมป์ The Face Thailand คนที่ 9 ของเมืองไทย สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ที่อายุน้อยที่สุดของ The Face Thailand พากระแสโซเชียลมีเดีย ดัน #TheFaceThailand6 บน X ขึ้น trending อันดับ 1 ทันที
เดินทางมาถึงบทสรุปของตำนานบทใหม่! The Face Thailand Season 6 ปิดฉาก Final Walk อย่างสมศักดิ์ศรี ตอกย้ำความเป็นรายการเรียลลิตี้ระดับตำนานที่แฟน ๆ ตั้งตารอคอย ตลอดซีซันอัดแน่นด้วยดราม่า ความเข้มข้น และแคมเปญสุดหินที่ฟาดกันไม่ยั้งแบบ EP ต่อ EP สร้างไวรัลสุดแซ่บและมีมฉ่ำ ๆ จุดกระแสโซเชียลลุกเป็นไฟ ก่อนทุกอย่างจะถึงจุดไคลแมกซ์ในรอบชิงชนะเลิศที่เดิมพันด้วยเกียรติยศและตำแหน่ง The Face Thailand คนใหม่! ภายใต้ธีม “Power of Self, Own Your Value” เพื่อเฟ้นหาตัวจริงที่ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องเปี่ยมด้วยพลังและคุณค่าในแบบของตัวเอง
ประเดิมรันเวย์ด้วย โชว์สุดอลังการ ที่ขนผู้เข้าแข่งขันทั้ง 15 คนกลับมารวมตัว พร้อม 3 เมนเทอร์ มารีญา, แอนโทเนีย และแพนเค้ก และการปรากฏตัวของ Master Mentor แอน ทองประสม บนรันเวย์ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้อง ท่ามกลางบรรยากาศสุดอลังการจาก Kantana Virtual Production Studio ที่เนรมิตรันเวย์ “สุดจึ้ง” ขึ้นมาโดยเฉพาะ
พร้อมไฮไลต์ของ Final Walk ที่รวมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมตัดสินชี้ชะตา The Face Thailand คนที่ 9 ของประเทศ ได้แก่ ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช, พี่ม้า อรนภา กฤษฎี, หนุ่ม อภิวัฒน์ ยศประพันธ์, พี่ติ๋ม พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์, หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล, สตางค์ ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก และ Master Mentor แอน ทองประสม
*แคมเปญส่งท้ายชี้ชะตากับโจทย์สุดหินที่ The Face Thailand เคยมีมา* ในการตัดสินรอบ Final Walk ผู้เข้าแข่งขันตัวแทนทั้ง 3 ทีม ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น, บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค และ กวาง กฤษฎา วันเพ็ญ ต้องสู้กับบททดสอบสุดท้ายในแคมเปญสุดหินภายใต้โจทย์การแสดงที่ต้องสวมบทเป็น พระวิสุทธิกษัตรีย์ จากบทละคร กษัตริยา เป็นบทประพันธ์โดยคุณทมยันตี ที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์แนวดราม่าอิงประวัติศาสตร์ในปี 2546 ที่มาในรูปแบบมิวสิคัลเธียเตอร์แบบร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจาก ครูเล็ก ภัทราวดี ศิลปินแห่งชาติ มาร่วมตัดสิน
ที่แม้แต่ ”เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก“ รองประธานกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการสร้าง The Face Thailand ยังยอมรับว่านี่คือแคมเปญที่ “หิน และยากที่สุดที่ The Face Thailand เคยทำมา” ถือเป็นบททดสอบส่งท้ายปิดฉากซีซัน 6 ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และผู้ที่สามารถฝ่าด่านสุดหินนี้ไปได้ คือ “บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค” สาวน้อยวัย 16 ปีจากทีมเมนเทอร์ แพนเค้ก แม้จะเป็นน้องเล็กแต่โชว์พลังความมั่นใจ ถ่ายทอดทุกอารมณ์ของการแสดงได้อย่างสมบูรณ์ จนได้คว้าชัยชนะไปครอง
และแม้จะมีกติกาใหม่ระบุชัดว่า ผู้ที่ไม่ชนะในแคมเปญการแสดงสุดท้ายจะหมดสิทธิ์ร่วมเดิน Final Walk แต่ Master Mentor แอน ทองประสม จากที่ใคร ๆ คาดว่าจะออกมาฟาด กลับพลิกบทเป็นแม่พระเพราะทุกความทุ่มเทของทั้ง ไฮดี้ และ กวาง ทำเอาคณะกรรมการและผู้ชมขนลุกไปทั้งสตูดิโอ พร้อมประกาศให้ทั้ง ไฮดี้ และ กวาง ได้สิทธิ์ร่วมเดิน Final Walk คู่กับผู้ที่ชนะแคมเปญ ทำเอาเสียงเฮดังสนั่น สร้างโมเมนต์ซาบซึ้งและประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกครั้งของ The Face Thailand
*แซ่บ หรู แพง! โชว์ ‘Diamond’ ที่รวมตัว legend ของ The Face Thailand ไว้บนรันเวย์*
ในรอบ Final Walk ยังคงจัดเต็มไม่เคยทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง เมื่อเวทีถูกเนรมิตให้ลุกเป็นไฟด้วยการยกทัพ อดีตเมนเทอร์ตัวแม่ระดับ legend อาทิ หญิง รฐา, พลอย เฌอมาลย์, ริต้า ศรีริต้า, หมู อาซาว่า และโทนี่ รากแก่น มารวมพลังบนรันเวย์ ขณะเดียวกัน “ครอบครัว The Face Thailand” ตัวจี๊ดทั้ง ซาบีน่า ไมซิงเกอร์ แชมป์คนแรก The Face Thailand Season 1, ติช่า กันติชา ชุมมะ แชมป์ The Face Thailand Season 2, จีน่า วิรายา วงศ์ศิริ แชมป์ The Face Thailand Season 4 All Stars , ฟิลลิป ณัทธนพล ทินโรจน์ แชมป์ The Face Men Thailand Season 1 และ บอส ธฤต ธีรพงศ์ชัย แชมป์ The Face Men Thailand Season 2 ก็กลับมาตบเท้าเติมความเผ็ด สร้างสีสันให้โชว์สุดพิเศษกับเพลง “Diamond” ที่ทั้งแซ่บ ทั้งหรูหรา และแพงสมการรอคอย
*Final Walk 3 ทีม 3 สี ที่ถ่ายทอดพลังและคุณค่าเต็มรันเวย์* ใน Final Walk ครั้งนี้ เหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสาม พร้อมด้วยเมนเทอร์ ต้องร่วมกันสร้างสรรค์โชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Walk For Your Own Value” โดยใช้ธีมสีที่เมนเทอร์สุ่มได้ เพื่อถ่ายทอดตัวตนและพลังอย่างเต็มที่บนรันเวย์ นำโดย บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค จากทีมเมนเทอร์แพนเค้ก ที่มาพร้อมโชว์ในธีม Age Is Limitless ต่อด้วย ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น ทีมเมนเทอร์มารีญา ที่ขนพลังความมั่นใจมาในธีม Earth Is Our Only Home และ กวาง กฤชญา วันเพ็ญ ทีมเมนเทอร์แอนโทเนีย ที่สับรันเวย์ในธีม Born Beyond Limits ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแบทเทิลสุดเดือดบนรันเวย์ของทั้ง 3 ผู้เข้าแข่งขันบนเวที Final Walk ที่ทำให้บรรยากาศในสตูดิโอร้อนระอุ
และผลตัดสินก็เป็นที่ประจักษ์ สำหรับ ผู้ชนะ The Face Thailand คนที่ 9 ของประเทศไทย คือ บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค สาวน้อยวัย 16 ปีจากทีมเมนเทอร์แพนเค้ก ที่ถือว่าน้องเล็กประจำซีซัน แต่ความสามารถไม่เล็ก ด้วยเอเนอร์จี้สุดล้น และความสามารถที่เกินวัย ทำให้เธอโดดเด่น และคว้าแชมป์ The Face Thailand คนที่ 9 ของเมืองไทย ไปครอง
ผู้ชนะ The Face Thailand Season 6 จะได้ร่วมงานกับ TRESemmé แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลก ในฐานะ Brand Endorser of TRESemmé พร้อมทั้งได้ถ่ายแฟชั่นขึ้นปกนิตยสาร Hashtag Legend Thailand ที่ประเทศฮ่องกง โดยทีมงานมืออาชีพระดับตำนานของวงการ อีกทั้งยังได้รับโอกาสเป็น The Face of AHC เพื่อร่วมงานกับแบรนด์ AHC และได้เป็น Friend of Vaseline ทำงานร่วมกับแบรนด์ วาสลีน ประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 1 ปี