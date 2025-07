“The Face Thailand Season 6” คัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่! ยกเครื่องใหม่เมนเทอร์ระดับตัวท็อป พร้อมฟาดความแซ่บ ปล่อยมีมเด็ดสนั่นโซเชียล ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมนี้ ทางช่อง 3HD

“The Face Thailand” รายการเรียลลิตี้ระดับตำนานที่เฟ้นหาสุดยอด THE FACE หน้าใหม่ของเมืองไทย กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในซีซั่นที่ 6 พร้อมยกระดับทุกมิติของการแข่งขันเพื่อค้นหา Fighter ที่ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องมีตัวตน มีของ และมีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว เพื่อก้าวขึ้นเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการแฟชั่นและบันเทิงไทยอย่างแท้จริง เตรียมพบความเข้มข้นแบบไม่ปรานี และพลังความแซ่บที่มากกว่าทุกซีซัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น. ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ ช่อง 3HD เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมนี้กลับมาแบบสมการรอคอยในรอบเกือบ 6 ปี สำหรับ The Face Thailand Season 6 มาพร้อมชาเลนจ์สุดเข้มข้น และเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากเหล่า เมนเทอร์ ได้แก่ “มารีญา พูลเลิศลาภ” กลับมาอีกครั้งในบทบาทเมนเทอร์เดี่ยวสุดมั่น หลังเคยพาทีมคว้าแชมป์ในซีซัน 5 ครั้งนี้เธอมาพร้อมวิสัยทัศน์เฉียบคม และแนวทางการโค้ชที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเน้นการเข้าใจตัวตนของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อเฟ้นหา The Face ที่ไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์สวยงาม แต่มีพลังในแบบฉบับของตัวเองอย่างแท้จริง “แอนโทเนีย โพซิ้ว” จากอดีตผู้เข้าแข่งขันในซีซันแรก สู่การเป็นเมนเทอร์มากฝีมือ พร้อมโปรไฟล์ระดับโลกในฐานะ Miss Supranational 2019 และรองอันดับ 1 Miss Universe 2023 ด้วยประสบการณ์จากเวทีระดับนานาชาติ ที่พร้อมจะส่งต่อการเสริมพลังของผู้หญิง (Empower Women) เพื่อปลุกปั้นลูกทีมให้เฉิดฉายเป็นดาวดวงใหม่ของวงการ และอีกหนึ่งเมนเทอร์ที่แฟนรายการรอคอย “แพนเค้ก เขมนิจ” นักแสดงระดับแถวหน้าและนางแบบมืออาชีพที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมากว่า 20 ปี ครั้งแรกในบทบาทเมนเทอร์ The Face Thailand Season 6 เธอพร้อมถ่ายทอดทุกแง่มุมของความเป็นมืออาชีพ ทั้งในเรื่องของทัศนคติ ความสามารถ และพลังใจที่แข็งแกร่ง เพื่อผลักดันลูกทีมให้พร้อมสำหรับทุกเวทีระดับโลกเสริมทัพพิธีกรสุดเฟียสที่จะมาช่วยเติมไฟให้การแข่งขันในทุกอีพี “ปืน–สธน ตันตราภรณ์” แฟชั่นนิสต้าผู้คร่ำหวอดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการแฟชั่นระดับโลก เตรียมเติมสีสันและความเผ็ดร้อนให้เวทีด้วยคำคอมเมนต์เฉียบคม พร้อมปลุกศักยภาพผู้เข้าแข่งขันให้เปล่งประกายกว่าเดิม!“เต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” รองประธานกรรมการบริหาร ด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า “สำหรับ The Face Thailand Season 6 พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะเราไม่ได้แค่เปิดเวทีเพื่อค้นหา The Face คนใหม่ แต่ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ และเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ซีซันนี้เราจะได้เห็นผู้เข้าแข่งขันที่มีความหลากหลาย มีความโดดเด่นในแบบฉบับของตัวเอง และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้โอกาสนี้ไปสู่เส้นทางแห่งความฝันของเขา ที่น่าจับตาอีกอย่างคือ เมนเทอร์เจเนอเรชันใหม่ที่มาพร้อมทักษะในแวดวงบันเทิงทุกรูปแบบ ประสบการณ์ระดับโลก และมุมมองที่ทันสมัย ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาและผลักดันลูกทีมให้ไปถึงจุดสูงสุด เรามั่นใจว่า The Face Thailand Season 6 จะเป็นซีซันที่ทั้งสนุก เข้มข้น และแซ่บครบทุกรสชาติแบบที่ทุกคนคิดถึง พร้อมด้วยเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่รอให้ติดตามในทุกอีพี”เซอร์ไพรส์ใหญ่ “แอน ทองประสม” ในบทบาท “มาสเตอร์เมนเทอร์” พลิกโฉม The Face Thailand Season 6เซอร์ไพรส์สุดพิเศษต้อนรับการกลับมาของ The Face Thailand Season 6 หลังห่างหายไปกว่าเกือบ 6 ปี! ครั้งนี้ไม่ทำให้แฟนรายการผิดหวัง เพราะมาพร้อมปรากฏการณ์ใหม่ที่สะเทือนวงการ เมื่อ “แอน ทองประสม” นักแสดงและผู้จัดชื่อดังของเมืองไทย เข้าร่วมรายการในบทบาทใหม่ “มาสเตอร์เมนเทอร์” ซึ่งจะมีบทบาทในทุกช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันการเข้าร่วมของ “แอน ทองประสม” ไม่ได้มาเพียงเพื่อเพิ่มสีสัน แต่คือการยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานใหม่ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการบันเทิงไทยกว่า 20 ปี “มาสเตอร์แอน” จะมีบทบาทตั้งแต่การคัดเลือก การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการตัดสินที่เฉียบคมในแต่ละช่วงการแข่งขัน พร้อมส่งต่อศาสตร์แห่งการแสดง การสื่อสาร และความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมพบกับพลังและบทบาทของมาสเตอร์เมนเทอร์ที่ “ทุกคำพูดคือการวางหมาก ทุกการตัดสินใจคือบทเรียน และทุกโมเมนต์คือมาตรฐานใหม่” ของ The Face Thailand Season 6 อย่างแท้จริงThe Face Thailand Season 6 มีทั้งหมด 8 ตอน โดยในแต่ละตอนผู้เข้าแข่งขันจะได้เผชิญกับ มาสเตอร์คลาส และ แคมเปญ ที่เข้มข้นในแบบฉบับของ The Face แต่ยกระดับความท้าทายขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงตัวตนผ่านโจทย์ที่ท้าทายและซับซ้อนยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งความพิเศษของซีซันนี้คือการ ขยายช่องทางการรับชมสู่แพลตฟอร์ม Netflix ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ The Face Thailand ที่ผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดสำหรับผู้ชนะ The Face Thailand Season 6 จะได้ร่วมงานกับ TRESemme แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลก ในฐานะ Brand Endorser Of TRESemme และได้ถ่ายปกนิตยสาร Hashtag Legend Thailand ณ ประเทศฮ่องกง โดยทีมงานมืออาชีพระดับตำนานตัวท็อปของวงการ พร้อมรางวัลจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ Samsung, SOLAURA, คอมบูฉะ ไฟเบอร์ มายเดลี่, IN2IT, SHU และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังได้เซ็นต์สัญญากับกันตนา กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) รวมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทเตรียมพบความสนุกแซ่บสุดเซอร์ไพรส์ที่มากกว่าทุกซีซันที่ผ่านมากับ The Face Thailand Season 6 เริ่มออกอากาศเทปแรก วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมนี้ เวลา 16.30 น. ทางช่อง 3 ช่อง 3HD และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage : The Face Thailand , Instagram : The Face Thailand , X : The Face Thailand 6 และ TikTok : theface_thailand#TheFaceThailand6 #Kantana