“แจสซี่ กิระนา” ขอบคุณ “ณวัฒน์” เปลี่ยนกฎ MUT 2025 ให้ตามคำขอ แต่ไม่ประกวด เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนนางงามเรียกร้องอยากให้กลับมาลงประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อีกครั้งสำหรับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยว่าคิดจะกลับมาประกวด แต่หลายอย่างยังไม่ลงตัว แถมมีข้อจำกัดห้ามติดสัญญาพรีเซ็นเตอร์ ลั่นถ้าเปลี่ยนกฎพร้อมประกวดทันที แต่งานนี้ก็ไม่วายเกิดดรามา เมื่อไลฟ์สดฟาดแจสซี่ อย่าเกาะกระแส MUT อุตส่าห์เปลี่ยนกฎหวังพิสูจน์คำพูดว่าเป็นคนจริงไหมแต่ก็ยังไม่มา ทำเอาเดือด ลั่น ถึงมาก็ปัดตกรอบแรกชัวร์ล่าสุด แจสซี่ กิระนา ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นร้อน หลังมาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ Sticol อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยเจ้าตัวเผยว่าข่าวที่ออกมารู้สึกบันเทิงไม่ได้กระทบจิตใจอะไร เผยคนรอบตัวมีแต่ส่งพลังบอกมาให้ ขอบคุณที่จากใจที่ยอมเปลี่ยนกฎให้มันก็เป็นความฝันของเราและก็เป็นความฝันของหลายๆ คนในวงการบันเทิง เราจะได้เห็นตัวเองบนบิลบอร์ดกับผลิตภัณฑ์ที่เราเชื่อมั่นจริงๆ”สร้างตัวตนไม่อยาก เพราะเป็นตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้ว“ไม่มองว่ายากหรือง่ายคิดว่าทุกอย่างมันมีความยากกับง่ายในทุกๆ อาชีพแต่ว่าเราจะทำยังไงมากกว่า ซึ่งส่วนตัวสำหรับแจสซี่โอเคค่ะ มีความสุขมากกว่าแจสซี่อยู่กับคนรอบข้างที่ให้ค่าแจสซี่ผลักดันไปในทางที่ดี เตือนในวันที่เราพลาดแล้วก็เป็นกำลังใจที่แข็งแรงมากๆ ก็รู้สึกว่าเส้นทางนี้ก็เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขค่ะมองว่าไม่ยาก เพราะเราเป็นตัวเองมาตั้งแต่เด็กความรัก เพื่อน หรือทีมงานก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนสำหรับเรา และอันไหนคือไม่ใช่สำหรับเรา”ลั่นไม่เคยให้ค่าคนด่าทอ บอกเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนเราเอง“สิ่งที่เราทำละเอียดมากในตัวเราสำคัญที่สุดเราเคารพทีมของเราและเราก็เคารพแฟนคลับของเราและเชื่อว่าทั้งทีมและแฟนคลับก็เคารพเราเช่นกัน ไม่ได้ถามว่าแฟนคลับชื่นชอบอะไรในตัวเรา แต่ว่าเราจะทราบกันมาอยู่แล้วว่าเขาชอบที่เราเป็นตัวเองนะ หรือว่าชอบความสามารถที่หลากหลายประมาณนี้ค่ะมีคนชอบแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบ เรื่องปกติของชีวิตค่ะดังนั้นเราไม่ต้องเอ่ยปากว่าแบบนั้นไม่ใช่ เรามองว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง”ขอบคุณที่ยอมเปลี่ยนกฎให้ รับดรามาทำให้โตขึ้น“พี่ใหม่ รัชดา โดนมาเยอะกว่านี้แล้วเขาต้องมีแอ็กชั่นซึ่งเราก็บอกแม่ใจเย็นๆ แต่สุดท้ายสิ่งที่เขาทำเราเชื่อมั่นว่าดีที่สุดสำหรับเรา ดังนั้นขอให้เป็นตามกฎอะไรแล้วกัน โดยส่วนตัวยากที่จะทำให้เราล้มหรืออะไร คือไม่ได้เห็นด้วยแต่เชื่อมั่นว่าพี่ใหม่ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เราตลอดคนรอบข้างไม่พูดเพราะเขารู้ คือมีคนที่ไม่สนิทเข้ามาให้กำลังใจ ตอนนั้นที่ก่อนเรื่องจะเกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพฯ เริ่มเห็นในด้อมแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทร.หาผู้จัดการอาจจะเรื่องที่เราพูดไปก็ขอบคุณแล้วกันที่มีการเปลี่ยนกฎให้ แต่มันมากกว่านั้นทั้งลูกค้าด้วย พี่ใหม่ที่ต้องเห็นด้วยกับเรา ฟังเราโอเคมากๆ เข้าใจความคิดของทุกคน คือคนรอบข้างเรามีแต่คนส่งพลังดีๆ ทั้งชีวิตเราไม่เคยมีดรามาอะไรอย่างนี้เลย แบบ เป็นอย่างนี้เหรอ ก็โอเคขอบคุณที่เอ็นดูและเปลี่ยนกฎให้อ้อนแฟนๆ รอติดตามด้อมใหม่ที่จะเปิดด้วย“จริงๆ เพิ่งทราบจากหลังที่ด้อมปิดไปแล้ว เงียบไปแล้วเราก็โทรมาพี่ใหม่บอกเตะเราออกจากด้อมหรอ เพราะเคยแล้วตอนการประกวดแสงสีเสียงเยอะเหลือเกินเราเป็นคนทำงานด้วยใจอันไหนที่เป็นงานเราเต็มที่ แต่คนรอบข้างเราๆ ให้ใจมากๆ แล้วถ้าจะมาเปลี่ยนโน่นนี่นั่นมันเยอะเกิน เรารู้สึกไม่จำเป็นเลยดูรู้สึกวุ่นวายปิดแล้วก็เปิดใหม่แล้ว ฝากเข้าด้อมด้วยมีอะไรอีกเยอะ อยู่กับเราไม่มีเบื่อแน่นอนแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่โอเค ทีมเราก็ช่วยดูอยู่แล้ว และโชคดีมากๆ ที่มีพี่ใหม่มายืนเคียงข้าง ดังนั้นเราต้องปกป้องตัวเองอันไหนที่มันมากไปก็ต้องปกป้องตัวเอง”นอกจากนี้ “แจสซี่” ยังเผยถึงรายการ “The Face Thailand” ที่กำลังปลุกตำนานหวนคืนจอในรอบ 5 ปีเต็ม บอกถ้ามีโอกาสพร้อมไปร่วมงานกัน “เต้ ปิยะรัฐ กัลป์จาฤก” แน่นอน“ตำนานก็คือตำนาน จะมากี่ปีก็ตำนานเราก็พร้อมเพราะว่าคุณเต้เป็นคนเชื่อมั่นเราตั้งแต่วันแรก ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็ฝากติดตามด้วยค่ะ รายการ The Face เป็นการประกวดแบบไม่มีสคริปต์ แต่ก็มีการปั่นบ้าง ซึ่งตอนเราเด็กเรายังคัดกรองไม่ได้ ซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของรายการเพราะมันเรียล”เผยหากเด็กรุ่นใหม่อยากประกวด The Face Thailand คว้าเลยเพราะทุกอย่างคืออนาคตที่เรากำหนดเอง“ความเรียลเลย รู้สึกว่าเราเกิดมาจากที่นี่ไม่เคยลืมว่าทำอะไรมาบ้าง ขอบคุณทุกอย่างทั้ง The Face Thailand ทั้งตอนอยู่บนเวทีการประกวด รู้สึกขอบคุณประสบการณ์ทุกอย่างเพราะเราเป็นคนเดียวที่จะสามารถตัดสินอนาคตได้ว่าจะเป็นยังไง เพราะดังนั้นอย่าให้ใครมาด้อยค่า อย่าให้ใครมาดูถูก อย่าให้ใครมาพูดไม่ดีต่อเรา ต้องทำในสิ่งที่เราอยากทำ เราทำดีเราได้ดีอันนี้เราเชื่อจริงๆ”