กันตนา เตรียมเปิดตัว “บทรัก Love Moment”รายการเรียลลิตี้ซีรีส์แนว Girl Love ครั้งแรกของประเทศไทย

กันตนา กรุ๊ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์คุณภาพของไทย เตรียมสร้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการบันเทิง ด้วยการเปิดตัว “บทรัก Love Moment” รายการเรียลลิตี้ซีรีส์แนว Girl Love ครั้งแรกของประเทศไทย ที่พร้อมจะพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ในมิติที่ไม่เคยมีมาก่อนบนหน้าจอโทรทัศน์ไทย
“บทรัก Love Moment” จะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของหญิงสาวผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 คน ที่ต่างมีความฝันบนเส้นทางการแสดง โดยพวกเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหัลงเดียวกัน พร้อมทำภารกิจการแสดงในหลากหลายบทบาท ที่จะทำให้ผู้ชมได้ฟินจิกหมอนไปกับมิตรภาพ ความใกล้ชิด และค้นหาความหมายของคำว่า “รัก” ไปพร้อมกัน
และนี่คือ 8 สาว ผู้ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความรักครั้งใหม่ที่ทุกคนรอคอย
1. เหอหลิง (Herhling) – มณีชญา ธนะอารยัน สาววัย 22 ปี นางแบบและนักแสดงเจ้าของผลงานในภาพยนตร์ขุนแผนฟ้าฟื้น และซีรีส์ดาวบริวาร (Reverse 4 you) ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวและความมั่นใจเกินร้อย
2. ไผ่หลิว (Pailiu) – กมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล อายุ 26 ปี ไอดอลสาวจากวง Gen1es (Chuang Asia) การันตีความงามด้วยตำแหน่ง มิสแกรนด์นครพนม 2023 และรองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023
3. จูน (June) – ลลิดา งามสมชาติ นางแบบวัย 24 ปี ที่เคยเข้ารอบ Top 60 บนเวที Miss Universe Thailand 2020 มาพร้อมกับบุคลิกที่สะกดทุกสายตา
4. เหนือหนาว (Neuanaow) – ทิพอักษร มั่งมีสุวรรณ สาวน้อยวัย 18 ปี อินฟลูเอนเซอร์มากความสามารถ อดีตศิลปินค่าย Briq
5. เดียร์ (Dear) – ณัฏฐริณีย์ เทือกท้าว อายุ 23 ปี ว่าที่เภสัชกรจากรั้ว มธ. และอดีตผู้นำเชียร์ TUCL ครั้งที่ 75 สาวสดใสที่แม้ยังไม่มีผลงานการแสดง แต่พร้อมพิสูจน์ตัวเองในรายการนี้
6. ไนซ์ (Nice) – วิภาสิริ นันทน์ ลายถมยา อายุ 20 ปี อินฟลูเอนเซอร์และนางแบบที่เคยเดินบนรันเวย์แบรนด์หรูอย่าง Burberry และ SIRIVANNAVARI
7. ลิตา (Lita) – คาลิยา นิฮุต อายุ 27 ปี นักแสดงอิสระและสาวมั่นจาก The Face Thailand Season 6 Team Antonia ที่มาพร้อมกับเสน่ห์เฉพาะตัวที่น่าจับตา
8. เวเฟอร์ (Wafer) – ณัฏฐ์ณัชชา พุฒิกิตติพล สาววัย 28 ปี อดีตไอดอลจากวง 7th Sense และ Violet Wink ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ด้านโฆษณา ผู้มาพร้อมความน่ารักสดใสและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติ
การมาของ “บทรัก Love Moment” ถือเป็นก้าวใหม่ของกันตนา ที่กล้าหยิบยกประเด็นเรื่องความรักในรูปแบบที่แตกต่าง มานำเสนอผ่านความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์และร่วมสมัย เพื่อตอบรับกระแสความนิยมของคอนเทนต์แนว Girl Love ที่กำลังเป็นที่จับตามองทั่วโลก โดยยังคงเอกลักษณ์ของการเล่าเรื่องที่เข้มข้น และเสน่ห์แบบเรียลลิตี้ที่แฟน ๆ คุ้นเคย
ห้ามพลาดความพิเศษที่กันตนาตั้งใจรังสรรค์เพื่อผู้ชมโดยเฉพาะ ทั้งเรื่องราว ความสัมพันธ์ และบรรยากาศที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงไปพร้อมกัน เตรียมจับตาดูให้ดีว่า “บทรัก Love Moment” จะสร้างโมเมนต์แบบไหนให้ผู้ชมได้อินและฟินไปพร้อมกัน ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook Fanpage : บทรัก - Love Moment , Instagram : lovemoment.th , X : @LoveMomentTH และ TikTok : lovemoment.th