ภรรยานักร้องฮ่องกง “ฟางลี่เซิน” เปิดใจผ่านหนังสือเล่มใหม่ เล่าประสบการณ์ถูกลัทธิเกาหลีล้างสมอง-เคยคิดสั้น

เมเปิล ยิป ภรรยาของนักร้องและอดีตนักว่ายน้ำฮ่องกงชื่อดัง อเล็กซ์ ฟง หรือ ฟางลี่เซิน วัย 45 ปี เตรียมวางจำหน่ายอัตชีวประวัติส่วนตัว เล่าประสบการณ์ชีวิตที่ถูกลัทธิเกาหลีล้างสมองตั้งแต่วัยรุ่น จนถึงขั้นเคยมีความคิดอยากจบชีวิตตนเอง
เมเปิล วัย 31 ปี เคยได้รับความสนใจระดับนานาชาติ หลังปรากฏตัวในสารคดี In the Name of God: A Holy Betrayal ทาง Netflix เมื่อปี 2023 เธอและเหยื่ออีกหลายรายออกมาเปิดโปงการล่วงละเมิดทางเพศโดย “ชอง มยองซอก” ผู้ก่อตั้งลัทธิ Jesus Morning Star หรือ JMS การเปิดโปงดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมเกาหลีใต้ และนำไปสู่คำพิพากษาจำคุก 17 ปีต่อผู้นำลัทธิรายนี้
หนังสือเล่มใหม่ที่เธอเขียนเป็นภาษาเกาหลี มีชื่อว่า Traces ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อายุราว 16 ปีที่เริ่มถูกชักจูงเข้าสู่ลัทธิ ถูกล้างสมองอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งตัดสินใจหลุดพ้นและเดินหน้าฟ้องร้องเอาผิด เธอเขียนไว้ว่า “คุณอาจคิดว่าลัทธิหรือการถูกล่วงละเมิดอยู่ไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ หากยังไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันเผชิญ”
เมเปิลอธิบายว่า การบันทึกประสบการณ์นี้คือการเผชิญหน้ากับบาดแผล เพื่อเยียวยาตนเองและเป็นคำเตือนให้ผู้อื่นเห็นถึงอันตราย เธอย้ำว่า “ความเจ็บปวดต้องถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีความหมาย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเพียงความทุกข์ แต่ควรกลายเป็นพลังให้กับเหยื่อและสังคม”
แม้การเปิดเผยเรื่องราวในสารคดีภาคต่อ The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies ทำให้เธอต้องเผชิญการโจมตีออนไลน์อย่างรุนแรง จนถึงขั้นเคยมีความคิดสั้น แต่เธอยังคงมุ่งมั่นสานต่อการเขียนหนังสือเพื่อสร้างพลังบวกให้ผู้ที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน
อเล็กซ์ ฟง เปิดตัวความสัมพันธ์กับเมเปิลในปี 2023 และประกาศแต่งงานกันในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ปัจจุบันทั้งคู่กำลังรอคอยสมาชิกใหม่ในครอบครัวอย่างมีความสุข.
“เมเปิล ยิป” ภรรยาของนักร้อง-นักแสดงชื่อดัง ฟางลี่เซิน คือหนึ่งในเหยื่อที่ถูก “จอง มยองซอก” ผู้นำลัทธิ Providence (JMS) ล้างสมองและล่วงละเมิดทางเพศ โดยเธอเคยเล่าประสบการณ์ผ่านสารคดี In The Name of God: A Holy Betrayal ทาง Netflix ซึ่งเปิดโปงพฤติกรรมอันชั่วร้ายของเจ้าลัทธิรายนี้
จอง มยองซอก ถูกตัดสินจำคุกมาแล้วในปี 2011 ฐานข่มขืนผู้ติดตาม และแม้ได้รับการปล่อยตัวในปี 2018 ก็ยังคงก่อเหตุซ้ำ โดยมีเหยื่อรวมถึงเมเปิลที่ถูกล่วงละเมิดหลายครั้ง ก่อนที่เธอจะรวบรวมหลักฐานและยืนหยัดเป็นพยานในชั้นศาล
ฟางลี่เซินยอมรับว่าเขารู้เรื่องอดีตอันเจ็บปวดของภรรยามาตั้งแต่เริ่มต้นคบหากัน และยืนยันว่าจะคอยสนับสนุนเธอในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม รวมถึงเดินทางไปเกาหลีใต้ร่วมให้กำลังใจเมเปิลในฐานะพยานด้วย