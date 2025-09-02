"แมทัพกุ้ง" พบเด็กธรรมศาสตร์ ลั่น! ปฏิวัติไม่อยู่ในสมอง ผบ.ทบ.ทหารอาชีพ

มทภ.2 พบเด็ก มธ. ลั่น ปฏิวัติไม่อยู่ในสมอง ผบ.ทบ.ทหารอาชีพ ลั่น ทหาร-รัฐบาล ต้องคุยภาษาเดียวกัน มองแคนดิเดตนายกฯ อยู่ในวงจำกัด ให้ใช้เวลาที่เหลือ 3-4 เดือน บางอย่างต้องช่วยกันก่อน
วันที่ 2 ก.ย.เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่2 บรรยายพิเศษในหัวข้อ วิสัยทัศน์หลักธรรมะ และการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน ในวิชาอาณาเขตศึกษา ให้กับนักศึกษาปี1 ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พลโทบุญสิน กล่าวตอนหนึ่งว่า ยอมรับว่ารู้สึกอึดอัด มาวันนี้ไม่ได้มาโน้มน้าวใดๆทั้งสิ้น อยากให้คนไทยสามัคคีกัน เราต้องเริ่มทำอะไรเพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศชาติ ไม่ให้กลับไปหมือนเดิม ไม่ทะเลาะกัน เอาคนดีเข้าไปบริหารประเทศ ไม่เช่นนั้นก็จะวนมาเป็นเช่นเดิม ยืนยันตนไม่เล่นการเมืองแน่นอน เป็นสัญญาลูกผู้ชาย ตนได้หาที่ปฏิบัติธรรมรอแล้ว แต่ไม่รู้จะได้ทำหรือไม่
"ผมจะอยู่แบบนี้อยู่เป็นกลาง ดูความถูกต้องของประเทศชาติ เรารักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน ผมชอบคำนี้ เพราะผมอยู่กับประชาชน ไม่ต้องถามว่า จะปฏิวัติหรือไม่ ไม่อยู่ในสมอง ผมมีเพื่อนเป็น ผบ.ทบ.(พลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์) ยืนยันว่า หมดยุคหมดสมัยไปแล้ว แต่เราจะทำอย่างไร หาตัวแทน บริหารประเทศ คนที่มีวิสัยทัศน์ ทุกกระทรวง ทบวง กลม จะคัดคนพวกนี้ได้อย่างไร พวกเราต้องช่วยกัน คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไป"พลโทบุญสิน กล่าวและว่า
อยากให้น้องๆ เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นหลายฝ่าย อย่าไปฟังคนเดียวแล้วเชื่อ แม้แต่ทั้งตัวของแม่ทัพก็อย่าเพิ่งเชื่อ จะเห็นว่าที่ผ่านมาประชาชนก็ไม่เชื่อแม่ทัพกุ้ง แต่ต้องทำให้เขาเห็น พาลูกน้อง ไปเอาแผ่นดินคืน เขาก็จะเห็นเอง สิ่งที่เขามาต้อนรับผมในวันนี้ นั่งรถไฟมา มากอดน้ำตาร่วง ผมไม่ได้ไปโน้มน้าว ไปล้างสมอง วันนี้มาพูดคุยก็ไม่ได้เตรียมอะไรมา
พลโทบุญสิน ย้ำว่า มีศัตรูกัมพูชาก็พอแล้ว ไม่อยากทะเลาะกับคนไทย เพราะไม่ว่าเราจะเป็นคนภาคไหนก็เป็นคนไทยด้วยกัน ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว สงครามที่ใดหากประชาชนไม่เอาด้วย คุณแพ้ ตั้งแต่คิด ต่อให้คุณจะมีพลังขนาดไหนก็ตาม คำพูดนี้ยังใช้ได้ ดังนั้น
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ควรรักษาไว้ให้ดี คนรุ่นใหม่ต้องทำให้ ทำให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียว แล้วเอาคนดีไปปกครองบ้านเมืองให้ได้
พลโทบุญสิน ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศต้องคุยกันให้รู้เรื่อง นายกฯกัมพูชา กับ นายกฯไทย ต้องคุยกันรู้เรื่อง
"ต้องไม่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง เพราะทุกวันนี้ทำอะไรพี่น้องไทยเขารู้หมด ต้องยันแผนที่ 1:50000 แผนที่มีเท่านี้ ก็จะสอดรับกับกองกำลังป้องกันชายแดน ก็พูดภาษาเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ผู้นำกัมพูชาคนเดียว ทหารกัมพูชาทำตามคำสั่งเบอร์1กัมพูชา เผด็จการหรือไม่ ทำเพื่อประชาชนกัมพูชา"
พลโทบุญสิน ย้ำว่า ต้องยึดคำสอนศาสนา อะเสวะนา จ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา (อย่าคบคนพาล ให้ครบบัณฑิต โดยบัณฑิตในที่นี้หมายถึงคนดี ไม่ใช่คนจบปริญญาตรี วันนี้ก็คนใส่สูทที่ทำให้เกิดปัญหาของประเทศชาติ จึงย้ำว่า อย่าคบคนพาล
พลโทบุญสิน กล่าวต่อว่า บทบาทหน้าที่ของประชาชนต้องส่งเสริมประเทศอยู่อย่างสันติสุขนั้น เราต้องช่วยกัน สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้ ส่วนคำพูดที่ว่า อะไรไม่ใช่เรื่องของเรา อย่ายุ่ง คนที่พูดคำนี้คือคนไม่ดี ดังนั้น ซึ่งจะทำอย่างไร ให้ได้คนคนนั้นมา คนๆนั้นอยู่ไหน มีความรู้ รู้จริง เสียสละ ไม่คดโกงบ้านเมือง มีปฏิภาณไหวพริบ เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพวกเราต้องหาคนนั้นไปทำหน้าที่
จึงมีคำถามว่า เป็นการเอากระทรวงเอาผลประโยชน์มาแบ่งกันหรือเปล่า แล้ววันนึงเราเอาความเป็นความตายไปฝากไว้กับเขา แล้วทำไมเราไม่ช่วยกัน หาคนคนนั้นมาทำหน้าที่ วิธีหาตนก็ไม่ทราบว่าจะหาอย่างไรหรือตรงไหน เมื่อไปดูระบบของเราถามว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรซึ่งเราไปเอาแบบตะวันตกมา แต่คนของเราเป็นเหมือนเขาหรือเปล่า จากที่เราเห็นในชนบทเวลามีงานก็มีการล้มวัวล้มควายช่วยกันแต่พอถึงเวลาก็เอาเงินมาให้ เพื่อให้เลือกเขา พอรับเงินก็ต้องไปเลือก โดยระบบอาจจะใช่ แต่คนของเราใช่หรือไม่
ทำไมถึงไม่มีการสร้างการรับรู้ให้กับเด็กๆตั้งแต่อนุบาล เพราะรุ่นแก่ๆคงไม่ทันแต่อีก 10 ถึง 20 ปีก็ยังไม่สาย สร้างคนเพื่อหาคนที่รู้จริงในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ไปบริหารประเทศชาติ เพราะเขาคือ ตัวแทนของพวกเรา หรือสิ่งที่เราต้องทำต่อจากนี้ เราต้องเปิดกว้าง ถึงเวลาฟัง เมื่อเวลามาแถลงนโยบาย ก็ไปนั่งแล้วจดซึ่งเป็นการจดด้วยความรับผิดชอบ แล้วไปเลือกเขา เงินซื้อเสียง ไม่ต้องเอา เพราะแค่พันเดียววันเดียวก็หมดแล้ว แต่ศักดิ์ศรีของประเทศ เลือดเนื้อบรรพบุรุษของเราแล้วแผ่นดินของเราจะอยู่อย่างไร นี่คือหน้าที่ของพวก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ตนชื่นชม แต่พวกเราจะทำอย่างไรถึงจะได้ ซึ่งพี่กุ้งอยากได้แบบนี้
"คนเป็น รมว.กลาโหม ต้องรู้เรื่องความมั่นคงประเทศของโลก หลับตาแล้วต้องรู้ว่า โลกใบนี้จะ เกิดอะไรขึ้นบ้าง คนเป็นรมว.มหาดไทย ผู้ว่าฯ 77จว. ทำให้เกิดตัวชี้วัด ทำให้ประเทศก้าวเดินไป ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลที่ผ่านมา หรือปัจจุบัน แต่สิ่งที่เราอยากเห็นคืออะไร นักการเมืองไม่ใช่คนไม่ดี แต่เป็นตัวแทนประชาชนทำอย่างไรได้นักการเมืองในฝัน" มทภ.2 กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักศึกษาได้ถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ทหารมายุ่งกับการเมือง พลโทบุญสิน ยิ้มพร้อมตอบคำถามว่า เป็นคำถามที่ตอบได้ สร้างเสียงฮือฮาให้กับนักศึกษาภายในห้อง จากนั้น พลโทบุญสิน กล่าวต่อว่า ทหารยุคใหม่อย่าไปใช้วาทะศิลป์มาก เอาสั้นๆ ห้วนๆ ไม่อ้อมค้อม ทหารไม่ยุ่งการเมือง จะสง่างามและเป็นหลักเป็นแก่นให้กับแผ่นดินนี้ เรื่องการเมือง สภา ผู้แทนราษฎรว่ากันไป
"แต่อย่าเอาอำนาจที่ผิดๆมาสั่งทหาร ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติในคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และทหารที่แต่งเครื่องแบบนี้หน้าที่จะต้องไม่ยุ่งการเมือง ถ้ายุ่งเมื่อไหร่ การเมืองก็จะได้คุณเป็นลูกน้องเพิ่มมาอีกและประเทศ ประชาชนอีกขั้วหนึ่งจะพึ่งใคร คำพูดนี้จะต้องอยู่ในปากของผู้ที่ยังอยู่ในตำแหน่งทหารทุกคน ผมรู้จักนักการเมืองในสภาเกือบทุกคนและนายกฯผมก็รู้จัก ให้เกียรติท่านทำงาน
“แต่สิ่งที่ท่านทำ สิ่งปฏิบัติไปแล้วในเรื่องประเทศชาติ ท่านต้องชี้แจงเอง ส่วนตนก็มาทำงานในหน้าที่ตัวเอง จะมาเป็นหลักเป็นไม้หลักปักที่เลนไม่ได้ สิ่งที่ตนยืนยันตั้งแต่วันแรกว่าไม่ยุ่งการเมือง ก็ยังยืนยันอยู่ สิ่งนี้ก็จะมัดคอจนถึงทุกวันนี้ ยอมรับว่ามีหลายคนมาติดต่อเข้ามา5-6 พรรค แต่ชีวิตนี้พอแล้ว คนเราอายุไม่เกินร้อยปี จะเอาอะไรนักหนากับชีวิตเราเลือกศักดิ์ศรีของเราไม่ดีกว่าหรือ เราเห็นคนมีเงินเยอะๆ สุดท้ายมีคนไปเผาศพกี่คน เราเอาวงศ์ตระกูลเรา ประเทศชาติของเราไม่ดีกว่าหรือ เราทำตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้เห็น ถ้าอยากเล่นการเมืองก็บอกไปตั้งแต่แรก ทหารเกษียณฯ ก็คือคนไทยคนหนึ่งเล่นการเมืองได้ แต่พี่กุ้งเลือกที่จะไม่เล่น เพราะคนไทย พี่น้องหลาย ล้านคนมองพี่กุ้งอยู่ ก็ขอเป็นอย่างนี้ตลอด คือไม่เกษียณจากความคนไทย ช่วยเหลือประเทศชาติเท่าที่จะช่วยได้”
พล.ท.บุญสิน ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีการบรรยายนักศึกษาถึงการนำคนดีมาบริหารประเทศ แต่ในสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างเลือกนายกฯ ตั้งรัฐบาล และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เราควรมีผู้นำที่เข้าใจสถานการณ์ในแนวทางใด ว่า ที่ตนพูดไปคือทฤษฎีที่อยากให้เป็น แต่ความจริงของประเทศไทย ก็ต้องว่าไปตามระบบของประเทศไทยในห้วงเวลานี้ ทหารไม่มีการปฏิวัติอยู่แล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามกลไก เราต้องช่วยกันคัดกรองดูว่าอะไรถูกไม่ถูก เราจะเสนอแนะอย่างไร อันนี้คือสิ่งที่ผมได้คุยกับน้องๆ เราอยากให้เป็นในอนาคต ส่วนทฤษีและความจริงจะได้ขนาดไหน พวกเราคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกัน
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นเพื่อน ตท.26 กับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ได้ฝากและมองสถาการณ์อย่างไรบ้าง พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ท่านก็มองว่าน่าจะมีแนวโน้มไปทิศทางที่ดี กองทัพบกก็พร้อมทำหน้าที่ตัวเอง ไม่ยุ่งกับกระแสการเมืองอยู่แล้ว ผบ.ทบ. ก็เป็นทหารอาชีพอยู่แล้ว ท่านก็คุยกับผมทุกวัน เรื่องแนวชายแดน ให้กำลังใจ และสนับสนุน ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ทันที ที่เราได้ร้องขอ
เมื่อถามว่าจากที่เห็นแคนดิเดตนายกฯ ดูแล้วมีความหวังในการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา หรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า อันนั้นเป็นเรื่องของการเมือง แม่ทัพยังไม่อยากให้ความเห็นสักเท่าไหร่ ถือว่าเป็นกลไก เดี๋ยวก็พัฒนาไป ผมว่าคนไทยก็ดูอยู่ ผมเชื่อว่ากระบวนการบริหารประเทศ เขาก็รู้อยู่ว่าคนไทยคิดอะไรอยู่ แม่ทัพก็ทำหน้าที่ของแม่ทัพต่อ
ส่วนเรื่องการเมืองบางครั้งตัวเลือก ก็มีจำกัดในวงเท่านั้น เราก็ต้องให้เกียรติฝ่ายการเมือง ให้เขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ 3-4 เดือน จะทำอะไรต่อหลัง 4 เดือน ก็พัฒนาไป เราคนไทยในฐานะเจ้าของระเทศ ก็ช่วยกันดูว่าจะทำอย่างไรต่อ ก็สนับสนุนให้ความคิดเห็นที่ไม่ทะเลาะกันของคนในชาติ บางอย่างต้องช่วยกันก่อนไหม รอวันข้างหน้าที่ลงตัวกว่านี้ก่อน เพราะเป็นอย่างนี้ ตัวเลือกเรามีเท่านี้ อยู่ที่เราคัดสรรแต่ละท่านเข้าไป ผมเชื่อว่านักการเมืองมีคนดีอยู่แล้ว แต่เราต้องดูเขาและให้กำลังใจกันทำงาน
เมื่อถามว่าจะฝากอะไรกับ รมว.กลาโหม คนใหม่ เพื่อให้ดูแลกำลังพลต่อไป พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ก็ให้กำลังใจท่าน ถ้าถูกคัดเลือกมาเป็นรมว.กลาโหม ผมเชื่อมั่นว่าท่านจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่แล้ว ผมและกองทัพบกก็พร้อมทำตามคำสั่ง ที่ถูกต้อง เป็นกำลังใจให้ท่านใดก็ได้ ที่ถูกคัดเลือกมา ผู้ใหญ่เขามีวุฒิภาวะในการคัดเลือกบุคคล และตนก็ไม่มีคนในใจ