ย้อนฟัง “เจน ญาณทิพย์” ปะทะ “หมอบี” แลกคนละหมัด ซัดกันนัว! (คลิป)

ถูกนำกลับมาพูดถึงกันอีกครั้ง กับคลิปที่เรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” และ “เจน ญาณทิพย์” ได้โคจรมาเจอกัน แถมยังเหมือนมีการลองเชิงกันเล็กน้อยด้วย ซึ่งรายการนี้เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว กับรายการ #ฉีกกฎTALKลองผี เป็นการดีเบตคอร์สข้ามจักรวาลความเชื่อที่นำความล้ำและความหลอนโคจรมาเจอกัน โดยมีทั้ง กอล์ฟ ปวีณ, เต๋อ นวพล ผู้กำกับซีรีส์ , แชมป์ จากช่อง JUSTดูIT ร่วมด้วยทีมสายวิทย์ที่ไม่เชื่อเรื่องผีอย่าง อ.เจษฎ์ เจษฎา นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ , พีพี พัทน์ นักนวัตกรรม และทีมสายผี ได้แก่ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ , เจน ญาณทิพย์ และ ริว จิตสัมผัส มาร่วมทอล์กและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านช่องทาง Zoom
โดยเรื่องราวที่ถูกยกขึ้นมาพูดคุยกันในครั้งนั้น เป็นเรื่องของความเชื่อและจิตวิญญาณ ว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่ หรือผีสามารถเข้าไปสิงตามวัตถุต่างๆ ได้จริงหรือเปล่า โลกหลังความตาย อดีตชาติ และอีกหลายๆ เรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกกัน แต่ที่ถูกจับตามองที่สุดก็คงจะเป็นคู่ของหมอบีและเจน ญาณทิพย์ เพราะทั้งคู่มีความเห็นต่างกันอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะช่วงที่เจนเปิดดวงของหมอบี งานนี้ถ้า ริว จิตสัมผัส ไม่ออกมาเบรกซะก่อน รับรองว่ายาวแน่นอน