xs
xsm
sm
md
lg

ย้อนฟัง “เจน ญาณทิพย์” ปะทะ “หมอบี” แลกคนละหมัด ซัดกันนัว! (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถูกนำกลับมาพูดถึงกันอีกครั้ง กับคลิปที่เรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” และ “เจน ญาณทิพย์” ได้โคจรมาเจอกัน แถมยังเหมือนมีการลองเชิงกันเล็กน้อยด้วย ซึ่งรายการนี้เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว กับรายการ #ฉีกกฎTALKลองผี เป็นการดีเบตคอร์สข้ามจักรวาลความเชื่อที่นำความล้ำและความหลอนโคจรมาเจอกัน โดยมีทั้ง กอล์ฟ ปวีณ, เต๋อ นวพล ผู้กำกับซีรีส์ , แชมป์ จากช่อง JUSTดูIT ร่วมด้วยทีมสายวิทย์ที่ไม่เชื่อเรื่องผีอย่าง อ.เจษฎ์ เจษฎา นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ , พีพี พัทน์ นักนวัตกรรม และทีมสายผี ได้แก่ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ , เจน ญาณทิพย์ และ ริว จิตสัมผัส มาร่วมทอล์กและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านช่องทาง Zoom

โดยเรื่องราวที่ถูกยกขึ้นมาพูดคุยกันในครั้งนั้น เป็นเรื่องของความเชื่อและจิตวิญญาณ ว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่ หรือผีสามารถเข้าไปสิงตามวัตถุต่างๆ ได้จริงหรือเปล่า โลกหลังความตาย อดีตชาติ และอีกหลายๆ เรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกกัน แต่ที่ถูกจับตามองที่สุดก็คงจะเป็นคู่ของหมอบีและเจน ญาณทิพย์ เพราะทั้งคู่มีความเห็นต่างกันอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะช่วงที่เจนเปิดดวงของหมอบี งานนี้ถ้า ริว จิตสัมผัส ไม่ออกมาเบรกซะก่อน รับรองว่ายาวแน่นอน










ย้อนฟัง “เจน ญาณทิพย์” ปะทะ “หมอบี” แลกคนละหมัด ซัดกันนัว! (คลิป)
ย้อนฟัง “เจน ญาณทิพย์” ปะทะ “หมอบี” แลกคนละหมัด ซัดกันนัว! (คลิป)
ย้อนฟัง “เจน ญาณทิพย์” ปะทะ “หมอบี” แลกคนละหมัด ซัดกันนัว! (คลิป)
ย้อนฟัง “เจน ญาณทิพย์” ปะทะ “หมอบี” แลกคนละหมัด ซัดกันนัว! (คลิป)
กำลังโหลดความคิดเห็น