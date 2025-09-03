“เบลล่า” เชื่อ “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชั่นซีรีส์วายเป็นมิติใหม่ที่ไร้ขอบเขต อยากให้ลองเปิดใจ

“เบลล่า” ตั้งตารอชม “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชั่นซีรีส์วาย เชื่อจะเป็นมิติใหม่ๆ ของวงการพีเรียด เป็นการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่ไม่มีขอบเขต มองเป็นการทั่วถึงอาจจะได้ฐานแฟนใหม่ๆ หวังทุกคนจะลองเปิดใจ
เรียกว่าเซอร์ไพร์สแฟนๆ บุพเพสันนิวาส กันสุดๆ เมื่อเจ้าของบทประพันธ์ “รอมแพง” ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่ากำลังเตรียมรีเมก บุพเพสันนิวาส ในเวอร์ชั่นซีรีส์วาย ซึ่งก็มีกระแสทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เมื่อสอบถามเรื่องนี้กับ “เบลล่า ราณี แคมเปน” ที่เคยรับบทแม่กาละเกดในเวอร์ชั่นเก่า เจ้าตัวมองว่า….
“เหรอคะ ว้าว! ไม่รู้มาก่อนเลย ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกดีนะคะ จะรอติดตาม อยากเห็นเหมือนกันว่าแม่การะเกดจะออกมาเป็นยังไง แต่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นมิติใหม่ๆ เพราะว่าเรื่องที่เคยเล่าไปแล้วมันก็มีรูปแบบของมันไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นการเล่าในรูปแบบใหม่ อีกอย่างตอนนี้มันไม่มีขอบเขตแล้วในเรื่องของความรักหรือใครคู่ใคร
สำหรับรูปแบบใหม่เบลมองว่านี้มันน่าจะเป็นความทั่วถึงมากขึ้นด้วยซ้ำ อาจจะได้แฟนคลับจากอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างที่บอกว่ามันเป็นวิธีการเล่าแบบใหม่ๆ คนดูก็ต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆ ด้วย คือถ้าดูด้วยความต่อต้านก็คงไม่มีใครชอบหรืออะไรหรอก แต่สำหรับเบลก็เป็นกำลังใจให้และรอติดตามค่ะ”