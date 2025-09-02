เซอร์ไพรส์มาก! “รอมแพง” ประกาศ เตรียมรีเมก “บุพเพสันนิวาส” เป็นซีรีส์วาย!

หลังจากที่ “รอมแพง” เจ้าของบทประพันธ์บุพเพสันนิวาส ได้โพสต์แย็ปๆ ก่อนหน้านี้ว่าละครเรื่องดังที่อยู่ในใจคนไทยอย่าง บุพเพสันนิวาส กำลังจะถูกรีเมกอีกครั้ง ทำแฟนๆ คาดเดาไปต่างๆ นานา
ล่าสุด รอมแพง โพสต์เพิ่มเติม แต่ทำเอาเซอร์ไพรส์หนักมาก เพราะละครเรื่องดังกล่าว กำลังจะถูกรีเมกเป็นซีรีส์วาย ข้อความระบุว่า
“เซอร์ไพรส์! ถามกันมาเยอะวันนี้ได้ฤกษ์เปิดเผยแล้วค่ะ^_^
บุพเพสันนิวาสรีเมก หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม รอมแพงถึงยอมขายทั้งที่เวอร์ชั่นเดิมตราตรึงมว๊ากกก ก็เพราะแบบนี้ล่ะค่ะ
แก่นเรื่องเดิมเพิ่มเติมคือทำเป็นซีรีส์วาย กับการตีความใหม่ๆ ด้วยฝีมือของผู้กำกับท่านเดิม พี่ใหม่ ภวัต ของเรานี่เองงง😁
เสริมทัพด้วยผู้เขียนบท ที่ถ้าใครเคยติดตามละครที่สร้างจากนิยายของรอมแพงก็น่าจะคุ้นๆ อยู่ไม่น้อย เพราะ พี่โตโต้(ปณธี หรือ ณัฐปภัสร์) เคยเขียนบทจากนิยายของอิฉันมาถึงสองเรื่องด้วยกันคือเรื่อง ดาวเกี้ยวเดือน (ช่อง3) กับพรายพยากรณ์(ช่อง7)
ที่ยังอุบไว้ก็เรื่องของดารานี่แหละค่ะ ไว้รอติดตามกันนะคะ รับรองว่าฮือฮา แปลกตาและว้าวมากแน่นอนค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ ด้วยรัก 😍 รอมแพง #บุพเพสันนิวาส #LoveDestinyBoysLove #รอมแพง #ใหม่ภวัต #โตโต้ปณธีณัฐปภัสร์ #BoysLove #BL #CenturyUUThailand #CUUThailand”
อย่างไรก็ตาม แฟนๆ เข้าไปเมนต์กันสะเทือน ทำนองคาดหวัง การะเกดในเวอร์ชั่นวาย ว่าจะเป็นอย่างไร อีกทั้งเผยว่าเชื่อมือผู้กำกับ ถ้าทำถึงกระแสจะขนาดไหนเนี่ย!