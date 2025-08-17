"เบลล่า ราณี" ส่งกำลังใจ-ของใช้จำเป็นให้ทหารชายแดนไทย–กัมพูชา

ยังเดินหน้าส่งกำลังใจให้พี่ๆ ทหารอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “เบลล่า ราณี แคมเปน” ล่าสุดส่งสิ่งของจำเป็นและกำลังใจไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ
โดย "พลอย" ผู้จัดการส่วนตัวเบลล่า ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า "พลอยกับเบลขอส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆ ทหารที่จ.ศรีสะเกษ รอบนี้มีกาแฟพร้อมดื่ม 6,000 กระป๋อง กับยาทาแก้เชื้อรา 1,300 ขวดไปมอบให้ ขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ และบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัดรวมถึงน้องเอวาด้วยนะคะ ที่มาช่วยส่งของดีๆ ไปให้พี่ๆ ทหารด้วยกัน พวกเราขอส่งแรงใจให้พี่ทหารทุกนายทั่วประเทศนะคะ" ท่ามกลางแฟนๆ แห่เข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบ