“รอมแพง” เซ็นสัญญาแล้ว! เตรียมรีเมก “บุพเพสันนิวาส”

กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ กำลังถกเถียง หลังจากที่ “รอมแพง”เจ้าของบทประพันธ์นิยายชื่อดังอย่าง “บุพเพสันนิวาส” ได้โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวระบุว่า “เซ็นสัญญาแล้วจ้า วันนี้ บุพเพสันนิวาส (Remake)” พร้อมเผยให้เห็นสัญญาฉบับใหม่เพิ่งเซ็นกันหมาดๆ
งานนี้ทำแฟนๆ แห่เมนต์ มีทั้งคนดีใจที่บุพเพฯ จะกลับมารีเมกอีกครั้ง ขณะที่หลายคนมองว่าบุพเพฯ เวอร์ชั่น “โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ”กับ “เบลล่า ราณี แคมเปน” เป็นละครขึ้นหิ้งไปแล้ว ไม่อยากให้รีเมกเร็วขนาดนี้ รวมทั้งถามไถ่กันรัวๆ ว่าใครเป็นผู้รีเมก ไทยหรือต่างประเทศ! ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ต้องรอรอมแพงออกมาชี้แจงเพิ่ม